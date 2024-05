Haaland forble målløs da Manchester City slo West Ham 3-1 og tok sin fjerde strake Premier League-tittel, men hans 27 mål denne sesongen kan ingen matche.

Etter kampslutt søndag ble jærbuen overrakt gullskoen som et bevis på det. Nærmest nordmannen var Chelseas Cole Palmer med sine 22 mål.

– Å vinne gullskoen på ny er veldig spesielt for meg. Jeg er stolt av å hjelpe laget og mine fantastiske lagkamerater. Jeg vil takke dem for å ha hjulpet meg til denne prisen, sier Haaland i en uttalelse via klubben.

Haaland satte i fjor PL-rekord da han nettet elleville 36 mål. Denne sesongen har skader gitt færre kamper, men 27 mål er sterkt i PL-sammenheng. Sist gang en spiller andre enn han selv scoret over 27 mål var i 2017/18 da Mohamed Salah nettet 32 mål.

Disse ti scoret mest i Premier League denne sesongen:

1) Erling Braut Haaland (Manchester City) 27 mål, 2) Cole Palmer (Chelsea) 22, 3) Alexander Isak (Newcastle) 21, 4) Phil Foden (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa) og Dominic Solanke (Bournemouth) 19, 7) Mohamed Salah (Liverpool) 18, 8) Son Heung-min (Tottenham) 17, 9) Jarrod Bowen (West Ham) og Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) 16.