Det melder klubben på sine nettsider tirsdag. Hans opprinnelig kontrakt varte til ut sesongen 2024/2025.

– Jeg er stolt over å kunne forlenge med klubben. Det hele startet for to år siden, og vi er på god vei til å heve potensialet ytterligere, sier Stolz i en kommentar gjengitt av Kicker.de.

Strauss kom til Bayern München sommeren 2022. Før det var han trener i Sandviken/Brann i fire sesonger. Han har også trent en rekke andre norske lag og klubber.

FC Bayern München har blitt seriemester i Tyskland i de to siste sesongene.