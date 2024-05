Trumps besøk på søndagens Miami Grand Prix har vakt oppsikt.

Det skyldes blant annet at han var spesiell gjest hos Norris’ team, McLaren, før løpet og ble sett i ivrig samtale med McLaren-sjefen Zak Brown.

Etterpå ble Lando Norris gratulert med seieren av Trump, ifølge bilder og videoer på ulike medier.

Donald Trump har også sett muligheten til å ta sin del av æren for den overraskende triumfen søndag:

– Det var en stor ære å se mine venner i McLaren vinne det store Miami Formel 1-løpet. Det var bilen jeg besøkte før løpet og støttet – det er det vi trenger for vårt land – å vinne! skriver USAs 45. president på sosiale medier.

Trump-tilhengere og Trump-motstandere krangler på sosiale medier om hans besøk.

Kritikken mot Trump-besøket gjorde at McLaren-teamet måtte gå ut med en melding som lyder slik, gjengitt av blant andre Newsweek:

«McLaren er en upolitisk organisasjon, men vi anerkjenner og respekterer embetet som president i USA.

Derfor aksepterte vi forespørselen om å besøke vår garasje på løpsdagen sammen med presidenten i FIA og administrerende direktører for Liberty Media og Formel 1.

Vi var beæret over at McLaren Racing ble valgt som representant for F1, noe som ga oss muligheten til å vise frem den verdensledende ingeniørkunsten vi bringer til motorsporten».

– Besøket ble sett på som kontroversielt av noen, noe som førte til at McLaren forsvarte sin beslutning om å ønske ham velkommen, skriver Newsweek.

Ifølge samme Newsweek og en rekke andre medier planla Trump-organisasjonen å bruke Formel 1-løpet til å samle inn penger til den forestående valgkampen. Meningen var å selge eksklusive billetter for 2,7 mill. kroner stykket. Men dette ble stoppet av arrangørene, som mente at de ikke hadde muligheten til å tillate noe sånt.

Lando Norris vant altså sitt første Formel 1-løp, 7,6 sekunder foran storfavoritten og verdensmesteren Max Verstappen.

Etterpå var Trumps besøk hos McLaren tema også hos den norske rettighetshaveren Viaplay.

– Vi skal ikke gi Trump æren for dette, smilte eksperten Thomas Schie etter at Norris hadde vunnet.

I et intervju med Viaplay før løpet sa republikanernes trolige presidentkandidat:

– Dette er et stort arrangement, jeg kommer hit så ofte jeg kan.

PS: Lando Norris er ikke amerikansk. Han har britisk og belgisk statsborgerskap. Faren er fra Bristol og moren fra Flandern-regionen i Belgia.