Storspill av Hovland - nærmer seg tetstriden

Viktor Hovland hadde en beskjeden åpningsrunde i PGA-turneringen i Thousand Oaks i California, men klatret mot tetstriden med storspill og en 64-runde fredag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Viktor Hovland har vist storspill på fredagens runde i PGA-turneringen i California. Foto: Marcio Jose Sanchez, AP / NTB

Etter en bogeyfri runde endte han åtte slag under par for dagen og er ni under totalt.

Dermed har han klatret 29 plasser til delt 22.-plass. Det er bare fem slag opp til lederen, og to til 6.-plass.

Hovland var blant dem som startet dagen på 10. hull, og han greide birdie på tre av de fire første hullene han spilte: 10., 11. og 13. hull. Det ble en ny birdie på 16. hull, og han var fire slag under par halvveis.

Han fortsatte å sanke birdier på siste halvdel av runden. Det ble birdie på 1., 3., 5. og 7. hull.

Han hadde en birdieputt fra en halv meter på siste hull, men den gikk ikke inn. Likevel var nærspillet hans betraktelig bedre enn dagen før, da det ødela det som kunne vært en veldig god runde.

Justin Thomas, som gikk i gruppa rett bak Hovland fredag, leder turneringen. Akkurat som torsdag leverte han en 65-runde, og han er 14 slag under par. Det gir ham ett slags ledelse foran sin amerikanske landsmann Lanto Griffin og sørafrikanske Dylan Frittelli.

Hovland er med sitt spill i ferd med å slå seg inn i tetstriden før helgens avsluttende runder.