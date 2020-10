«Nå ser ikke Messi umenneskelig ut lenger»

OM FOTBALL: For første gang i historien: Lionel Messi (33) minner om en helt normal verdensklassespiller.

Med bøyd hode forlot Barcelona-kaptein Lionel Messi Camp Nou etter 1–3-tapet for erkerival Real Madrid lørdag. Foto: ALBERT GEA, REUTERS

Barcelona har hatt en tung seriestart og er nummer 12 i La Liga.

Lionel Messis kontrakt med Barcelona går ut 30. juni 2021.

Onsdag kveld møtes Juventus og Barcelona i Champions League.

En skal være svært forsiktig med å dra bastante konklusjoner, spesielt når en diskuterer fotballspillere av Lionel Messis format.

Det kan fort være han som avgjør gigantbataljen mellom Juventus og Barcelona i Champions League onsdag kveld.

For fortsatt er det ingen som dribler som ham. Fortsatt er det ingen som har de små øyeblikkene av genialitet som argentineren.

Vi har tidligere omtalt ham som utenomjordisk og umenneskelig. Så dominant har Barcelonas nummer 10 vært det siste halvannet tiåret.

Men nå drister vi oss til å skrive at Lionel Messi for første gang ser menneskelig ut på fotballbanen.

Han er en verdensklassespiller. Men han er ikke alene om å være det.

Fakta Lionel Messi Født: 24. juni 1987 Hjemland: Argentina Klubb: Barcelona Meritter: 10 seriegull, seks cupmesterskap, fire Champions League-titler, OL-gull Argentina 2008, seks ganger vinner av Ballon d’Or. A-landskamper Argentina: 140 (71 mål)

91 mål på ett kalenderår

I 2012 gikk vi tom for ord da året skulle oppsummeres. Fra 1. januar til 31. desember scoret Messi 91 mål på 69 offisielle kamper for Barcelona og Argentina. Det ga et scoringssnitt på 1,32 mål og var tall ingen hadde sett tidligere. Det kommer trolig til å gå lang tid før vi får se en fotballspiller dominere et kalenderår så til de grader igjen.

Messi har båret et trøblete Barcelona de siste årene. Han har dekket over laget og klubbens svakheter. Han har i stor grad reddet Barcelona.

Men nå ser Barcelona ut som et ordinært fotballag.

I 2020 har også Messis prestasjoner falt dramatisk, vi så det senest sist helg da Barcelona tapte 1–3 hjemme for Real Madrid på Camp Nou.

Messi hadde en nydelig pasning i forkant av Ansu Fatis utligning, men forsvant mer og mer utover i kampen. Mot et Real Madrid som heller ikke har vist god form i høst, var ikke 33-åringen i stand til å gjøre noen forskjell – slik han har gjort så mange ganger tidligere.

Barcelona-trener Ronald Koeman hevder Lionel Messi er fornøyd i klubben. Foto: ALBERT GEA, REUTERS

Dalende målkurve

Prestasjonen i El Clásico underbygger det vi har sett komme det siste halvåret:

I 2018/2019-sesongen scoret Messi 54 på 58 kamper for Barcelona og Argentina i offisielle kamper. Snitt: 0,93 mål i hver kamp , som jo er kruttsterke tall.

I 2019/2020-sesongen før koronaen stoppet all fotball i midten av mars scoret Messi 26 mål på 33 kamper. Snitt: 0,79 mål i hver kamp , som også er veldig bra målt opp mot hva alle andre fotballspillere i verden gjør.

Etter at fotballen ble gjenåpnet i juni, har Messi spilt 21 kamper for Barcelona og Argentina. Han har scoret 10 mål, fem av dem på straffe. Snitt: 0,48 mål i hver kamp, og det er langt unna standarden Messi selv har satt.

På de fem første La Liga-kampene for Barcelona har han scoret kun én gang, på straffe, og levert null målgivende.

Alderen innhenter oss alle

Har han noen gang hatt en verre periode som fotballspiller? Neppe.

Det kan være tilfeldig. Vi vet aldri om og når 33-åringen fra Rosario slår grusomt tilbake. Vi er blitt bortskjemte med elleville scoringer og statistikker. Men det er han selv som har lagt listen skyhøyt.

Kanskje er forklaringen at alderen dessverre innhenter oss alle en dag, selv om det har vært vrient å se for seg akkurat det i tilfellet Lionel Messi?

Kanskje kan Messis svake form sees i sammenheng med alle de andre rare resultatene vi har sett etter at koronapandemien tømte alle fotballtribuner i Europa?

Eller er forklaringen at Lionel Messi oktober 2020 er en misfornøyd fotballspiller?

«Messis prestasjoner kunne vært bedre», sa Ronald Koeman i forrige uke.

Barcelona-treneren la til: «Men han er fornøyd».

Sorry, Koeman. Messi ser ikke veldig fornøyd ut om dagen, hverken i spill eller kroppsspråk.

Det er slik vi er vant til å se Messi. Her med Luis Suarez i 2018. Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Kun Messi sitter på svarene

Argentineren har kranglet med president og klubbledelse lenge. I august ville han bort, han var misfornøyd med klubbens retning, men ble overtalt eller tvunget til å bli på Camp Nou.

Ny president skal velges og det er mulig det kan bedre Messis generelle humør. Og dermed også spilleglede.

Eller kanskje han har godt av et miljøskifte? Kontrakten løper ut i juni og allerede i januar kan han starte forhandlinger med andre klubber, som trolig vil stå i kø.

Det er kun én mann som sitter på svarene: Messi selv.

Vi andre kan bare håpe på at den lille magikeren har noen gode år til i kroppen. Litt til, litt til, litt til. Og samtidig erkjenne at alt en dag tar slutt.

For det er ikke noe som heter evig liv på den største fotballscenen.