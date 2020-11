Cristiano Ronaldo (35) kan spise to lunsjer, to middager og sove fem ganger i løpet av en vanlig dag. Slik forlenger han fotballkarrieren.

Cristiano Ronaldo har vært smittet av covid-19, men er tilbake på banen etter karantene.

Han fyller 36 år i februar, men er fortsatt en av verdens beste fotballspillere.

Onsdag kl. 21.00 spiller Juventus mot Ferencváros i Champions League.

Kanskje du er en av superstjernens 241 millioner følgere på bildetjenesten Instagram?

Da har du sett portugiserens hyppige oppdateringer av egenøkter og restitusjon i sitt private svømmebasseng, på tredemølle, på ergometersykkel eller i treningsstudioet de ukene han har vært i isolasjon på grunn av koronasmitte.

Ronaldo har vært smittet, men ikke syk. Han virket nærmest desperat etter å få komme tilbake på fotballbanen.

Juventus-stjernen, som var tilbake for klubblaget med to mål i helgen, har ikke én kamp å miste i jakten på å bryte barrierer og slå rekorder.

«CR7» har 130 mål i Champions League. Ingen andre har vært i nærheten av den statistikken. 35-åringen ønsker å pynte på rekorden borte mot ungarske Ferencváros onsdag kveld.

Fakta Cristiano Ronaldo Les mindre Fullt navn: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Født: 5. februar 1985 Klubb: Juventus Tidligere klubber: Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid Meritter: Har vunnet Ballon d’Or fem ganger, har vunnet Champions League fem ganger, Premier League tre ganger, La Liga to ganger og Serie A to ganger.

Vil holde på som 40-åring

Men en av tidenes største fotballspillere ønsker ikke å stoppe der. Mens andre antyder at spissen, som fyller 36 år i februar, nærmer seg oppløpssiden av karrieren, er han selv ikke i nærheten av å tenke i de baner.

Ronaldo ønsker å være i verdenstoppen som 40-åring. Nå får han igjen for mange år med stram diett, riktig livsstil og enorme mengder trening hjemme i sitt eget treningsstudio.

– Det er når du tror at du er perfekt, at du skjønner at du ikke er det, er mantraet til fotballspilleren som forlot hjemstedet Funchal på Madeira i starten av tenårene som en spedbygd guttunge.

Nå er han en av verdens best trente utøvere uansett idrett. Cristiano Ronaldo er blitt et fysisk monster.

Nøkkelen har vært nok og riktig søvn, mye og riktig mat, og hundrevis av treningsøkter på egen hånd mens lagkamerater har funnet på mer gøyale ting.

Slik er dietten

Den spanske avisen AS publiserte sist vinter stjernespillerens diett:

Frokosten består ofte av skinke, ost og en yoghurt med lite fett.

Når det er tid for mellommåltid, tyr han som regel til store mengder avokado og et grovt brødstykke.

Lunsj nummer én inneholder kylling og salat.

Lunsj nummer to er ofte fisk, for eksempel tunfisk, mikset med salat, egg og oliven.

Middag nummer én består av enten kjøtt eller fisk. Fotballspillerens favoritter er tunfisk, sverdfisk eller torsk.

Middag nummer to består av enten fisk eller kjøtt, avhengig av hva han spiste i den første middagen.

Cristiano Ronaldo er også nøye med å fylle på med frukt, bær og nøtter mellom måltidene.

For en helt vanlig person er dette selvfølgelig altfor mye. Men fotballspilleren har en aktiv hverdag som består av fellestreninger eller kamper med Juventus, samt egenøkter med pilates, sykling, løping, vektløfting.

Det finnes neppe en fotballspiller i hele verden som trener så mye som Portugals landslagskaptein. Forbrenningen er ekstrem og dermed må han ha disse porsjonene, noe som ser ut til å passe ham perfekt.

Cristiano Ronaldo er fornøyd med egen kropp og drar ofte av seg skjorten etter mål. Foto: MASSIMO PINCA, REUTERS

Bruker søvnekspert

Med så mye mat blir han også søvnig. Også på det området er Ronaldo svært nøye.

Hver natt sover han opptil åtte timer.

Men det er langt fra nok. Fotballstjernen har i flere år samarbeidet med søvnekspert Nick Littlehales, som anbefaler alle sine klienter fem økter med 90 minutters soving hver dag i tillegg til nattesøvnen.

– Det er ikke en liten lur, det er ikke som eldre mennesker som ser på TV og slumrer i sofaen. Dette er for viderekomne. Det handler om å finne de riktige tidspunktene i løpet av dagen for å få nok og riktig søvn. Og gjør du det riktig, får du mye ut av det, har Littlehales sagt i et intervju med Football Whispers.

Det blir sagt at Cristiano Ronaldo følger Littlehales råd om 7,5 timer fordelt på fem økter i tillegg til åtte timers nattesøvn, men at han ikke gjør det hver dag.

Det blir uansett ikke mye tid til andre ting enn trening, mat og restitusjon. Det lille han har igjen av tid, går til samboer og barn.

Kake, vin og sjokolade

Cristiano Ronaldo er aldri med på andre sosiale settinger med venner eller lagkamerater. Han er på feltet eller i sitt eget hjem, som har alt som er å oppdrive av det beste og mest moderne treningsutstyret.

Men fotballspilleren som er blitt kåret til verdens beste fem ganger, kan også slå ut håret én gang iblant.

For eksempel unner Ronaldo seg et kakestykke hver gang han har bursdag. Han styrer stort sett unna alkohol, men kan ta seg ett glass vin en og annen gang. Dessuten spiser han noen små biter sjokolade når han føler for det.

Cristiano Ronaldo har uansett knekt koden for å bli verdens best trente fotballspiller.

Kilder: Business Insider, AS, ESPN, Football Whispers