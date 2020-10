Brann-børsen: Debutanten kom fra benken og ble Branns beste

Her er Brann-børsen etter nok et Mjøndalen-mareritt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sander Svendsen fikk sin første Brann-omgang. Det gikk – isolert sett – fint, det. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

MJØNDALEN – BRANN 2–0 (2–0)

Eliteserien, 21. serierunde, Consto Arena.

Mål: 1–0 Martin Rønning Ovenstad (13.), 2–0 Isaac Twum (37.).

Tilskuere: 200.

Dommer: Tom Harald Hagen.



Innbyttere:

6 Sander Svendsen for Blomberg fra 46. Inn på venstrekanten, hvor han umiddelbart så ut som et friskt tilskudd. Branns beste.

5 Robert Taylor for Kristiansen fra 46. Leverte positive takter fra høyrekanten.

Erlend Hustad for Bamba fra 63. Fikk ingenting til.