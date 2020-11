Zucca satser på e-sport: – Foreldre må ikke se på dette som tabu

Hockeystjernen Mats Zuccarello satser penger på e-sport.

Mats Zuccarello og TV 2s Stian Blipp har investert betydelig beløp i e-sportsselskapet Nordavind som har lag i en rekke ligaer. Foto: Olav Olsen

BJØRVIKA: Et grått betonggulv, hvite vegger, fire meter opp til et hvitt tak, store glassvinduer med utsikt til Dronning Eufemias gate og Barcode-rekken i Bjørvika. En av gründerne forteller om hvordan det storslåtte, men foreløpig tomme lokalet skal bli «drømmenes teater» for e-sporten.

Midt på gulvet står en hockeyspiller i verdensklasse med mørkeblå skyggelue og røde sko. Han satser sine penger på dette. Mats Zuccarello er på vei til nye sesong i en sportsverden med puck og kølle. Men først skal han fortelle om hvorfor han og programleder Stian Blipp investerer betydelige beløp i e-sport. En virksomhet som har et dårlig rykte blant mange over 45, elsket av de under.

Bedre enn sitt rykte

Hockeyspilleren som selv har brukt adskillig timer foran skjerm med dataspill, vil så gjerne bedre ryktet til spillerne eller gamerne som de kaller seg.

– Det er ikke mange foreldre som drømmer om at sønn eller datter skal bli profesjonell gamer. Men dette er i ferd med å bli stort, og det er viktig å vise at det er greit om en unge har lyst til å bli gamer. Det er viktig å vise at fysisk aktivitet er viktig, spise riktig og hvordan skaffe seg energi selv om du satser på gaming, sier Zuccarello.

Fakta Mats Zuccarello Alder: 33 (født 1. september 1987) Fra: Hasle i Oslo Bor: Minneapolis i USA Klubb: Minnesota Wild (NHL) Tidligere klubber: Hasle-Løren og Vålerenga som ungdomsspiller, Frisk Asker, MoDo (SHL – øverste svenske liga), Connecticut Whale (AHL – amerikansk nivå 2), New York Rangers (NHL), Metallurg Magnitogorsk (KHL – russisk toppserie), Dallas Stars. Landslaget: Har spilt for Norge i en rekke mesterskap.

Han har en plan om at han kan være med å bygge opp treningsleirer for unge hvor det handler om både spill med datamaskin og fysisk trening. Selv har den 33 år gamle NHL-proffen spilt siden han var barn.

– Jeg er en hobbygamer og langt fra hardcore som de i Nordavind.

For ham er det å spille nærmest som alternativ trening og avslapning.

– Vi har mye tid mellom økter, og det er greit å få vridd hodet til andre tanker. Det å game er et slikt fristed hvor du får tankene inn på noe annet enn hockey.

Sport og Fortnite

Det handler mest om sportsspill når han setter seg ned foran skjermen. Og så spiller han Fortnite, da. Spillet som de siste par årene er blitt svært populært. Han er ikke alene idrettsutøver som bruker mye tid foran skjermen. Mange fotballspillere spiller også fotballspill som Fifa på skjermen.

– Jeg er ingen hardcore gamer, men jeg har spilt siden jeg var guttunge, sier Mats Zuccarello som nå investerer i Norges største e-sportsorganisasjon. Foto: Olav Olsen

Da Johannes Høsflot Klæbo og Henrik Kristoffersen tilbrakte uendelig mange timer mellom trening og konkurranse i OL i Pyeongchangs utøverleir, ble spill tatt frem. Begge brukte utallige timer med det da nye spillet Fortnite.

En rekke fotballspillere har hatt målfeiringer som de fleste over 40 fikk store problemer med å tolke. De hentet feiringen fra spillfigurer i Fortnite.

Fortnite er ikke et spill som Nordavind satser på foreløpig.

Vålerenga-samarbeid

Nordavind har et samarbeid med Vålerenga Fotball hvor også en av investorene, Tor Olav Trøim, også har vært involvert.

– Vi drar nytte av kunnskapen til Vålerenga rundt fysisk trening og ernæring. I tillegg har de erfaring og kunnskap rundt spilleroverganger og spillerlogistikk, sier Nordavinds kommersielle direktør Stein Willumsen.

Etter hvert som e-sporten er blitt profesjonalisert og at den totale økonomien blir større, har det blitt et spillermarked. De beste spillerne tar overganger og skriver kontrakter som enhver annen profesjonell toppidrettsutøver.

Millionsatsing

Zuccarello har gått inn i selskapet med et betydelig pengebeløp. Det har også TV 2s Senkveld-programleder Stian Blipp gjort. Han innrømmer at det handler om en million kroner foreløpig.

Han har ingen grunn til å forvente seg den store avkastningen umiddelbart. Dette gjør han fordi han er en lidenskapelig gamer.

– Jeg har spilt siden jeg fikk mitt første Sega som fireåring. Men det var først for to år siden jeg slo opp døren og kom ut av skapet som gamer, sier han og gliser.