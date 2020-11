Norge må stole på Emily (31): Ble bedre av håndball på «liv og død»

Emily Stang Sando angrer ikke på at hun tok en sesong i den balkanske heksegryten, Buducnost. I EM kan 31-åringen bli en nøkkelspiller for Norge – seks år etter at hun sist fikk sjansen i et mesterskap.

FORRIGE SJANSE: Emily Stang Sando har ikke spilt mesterskap for Norge på seks år. Her fra EM i 2014. Foto: Vidar Ruud / NTB

Mens Silje Solberg får testet hjerte og lunger etter coronasmitten, blir Emily Stang Sando sannsynligvis håndballjentenes sisteskanse i EM-starten 3. desember. Målvakten fra Holmestrand mener å ha løftet seg flere hakk mentalt på å ta sjansen på å spille forrige sesong i Montenegro.

– Der handler det om – kall det – «liv og død». Der får du høre det. Det er trenere som krever mye av deg og et helt folk som følger deg hver dag. Enten så er du en helt eller så er du en taper, beskriver hun på VGs spørsmål.

– Jeg er glad i utfordringer og det er noe som driver meg. Jeg fikk erfaringer i Montenegro som man ikke får andre steder. Det har gjort meg mye sterkere mentalt, men også gitt meg mer begeistring og glede i håndballspillet. Jeg har spilt mer med hjertet på utsiden av drakten, beskriver Emily Stang Sando som nå spiller i tyske Bietigheim.

7. november gjorde hun 18 redninger da Ferencváros ble slått i Champions League.

– Særlig den siste måneden har hun vært riktig så god i Bietigheim, mener landslagssjef Thorir Hergeirsson. Landslagssjefen forbereder seg på å spille uten Silje Solberg i starten av EM som byr på Polen, Tyskland og Romania i løpet av seks dager. Debutanten Rikke Granlund (Esbjerg) ser ut til å bli Stang Sandos keeperkollega.

Emily Stang Sando har bare spilt 26 landskamper siden hun debuterte for 10 år siden. Mellom 2016 og 2019 fikk vestfoldingen ikke en eneste sjanse for Norge. Det siste vi så til henne i mesterskap var to strålende strafferedninger i EM-finalen mot Spania for seks år siden.

Da fikk hun sjansen på grunn av Kari Aalvik Grimsbøs skade. Helt siden VM i 1993 har Norge egentlig bare basert seg på fem keepere. Alle i verdensklasse: Cecilie Leganger, Heidi Tjugum, Katrine Lunde, Grimsbø og Solberg.

EM-KLAR: Her jubler Emily Stang Sando sammen med Stine Bredal Oftedal for en redning mot Danmark tidligere i høst. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

– Det har vært en lang vei. Men nå får jeg virkelig muligheten, sier Emily Stang Sando og bruker ett ord for å beskrive det: «Tålmodighet».

Hun vet godt hvilken keepertradisjon hun skal leve opp til, De fem forgjengerne har spilt hovedroller i alle de 12 mesterskapene håndballjentene har vunnet gull.

– Presset er alltid der. Det er veldig synlig hva vi gjør. Jeg synes jeg har en ryggsekk med masse erfaring og god hjelp fra de rundt meg. Det blir kjempegøy å stå bak dette norske forsvaret. Det gleder jeg meg til, sier den etter hvert svært erfarne keeperen. Hun har også spilt for danske Esbjerg, HC Odense og København Håndbold siden hun forlot Norge i 2013.

– Den jobben jeg har lagt ned har vært målrettet og bevisst mot å få lov til å bidra i et mesterskap. Jeg er overlykkelig over å få muligheten.

Hun har også hatt pandemien i hasene den siste ukene. Fra onsdag til lørdag satt målvakten i karantene i Tyskland, men fikk sjansen til å teste seg ut av det. Nå er Emily Stang Sando på plass på Jylland. Onsdag og torsdag kjører håndballjentene opp til EM med to kamper mot Danmark.

Den forventede førstekeeperen Silje Solberg har hatt treningsforbud de 10 dagene hun har sittet i hjemmekarantene etter den positive testen i Ungarn. Ingen vet når hun dukker opp i EM som avsluttes først 20. desember.