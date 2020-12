Nå er Schumachers sønn klar for Formel 1

Mick Schumacher skal kjøre for Haas fra 2021. Motorsportslegenden Michael Schumachers sønn er klar for Formel1-teamet, melder Haas selv.

SØNN OG FAR: Mick og Michael Schumacher. Foto: NTB

Da Michael Schumacher falt ulykkelig på ski i de franske alpene i romjulen 2013, var Mick sammen med ham.

Nå er det den 21 år gamle sønnen som skal bringe arven videre.

Også russeren Nikita Mazepin får sete hos Haas neste sesong.

Det var Haas-stallen som sist helg var utsatt for den fryktelige ulykken, der Romain Grosjean mirakuløst kom fra en eksplosjonsartet brann så å si uten skader. Både Grosjean og danske Kevin Magnussen ryker dermed.

Mick Schumacher skal ha fått en kontrakt over flere år. Tyskeren har i 2020 kjørt Formel 2 for Prema-teamet. Han har også vært akademi-fører for Ferrari.

I desember 2013 pådro faren seg en alvorlig hodeskade i en skiulykke. Kona Corinna har valgt å holde hemmelig hvilken tilstand Michael Schumacher har vært i siden. Det eneste vi vet, er at han har et helt helseteam rundt seg på familiens gård i Sveits.

Flere av Michael Schumachers tilsynelatende «uslåelige» rekorder har blitt tangert eller slått av briten Lewis Hamilton i løpet av 2020-sesongen. Hamilton og Schumacher står begge med syv VM-titler.