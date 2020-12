Målfoto etter at løperne har gjennomført finalen i Tour de Ski opp slalåmbakken i Cavalese. Nettopp Tour de Ski har vært ett av langrenns mest populære TV-produkter. Nå frykter markedssjefen i FIS at rennene som sørger for 40 prosent av omsetningen for langrenn skal miste sin styrke. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN