TUIL 1–3 Jerv SLUTT

SLUTT: Kampen er over! Jerv vinner 3–1 på TUIL Arena.

90. min: DER ER KAMPEN PUNKTERT! Jerv banker inn 3–1 etter en retur fra Arnebrott. Nytt tap for TUIL.

90. min: TUIL med langt innkast fra «Løva», men det ender kun med et frispark til Jerv i feltet. Nå er det ikke mye tid igjen å gjøre det på for hjemmelaget.

87. min: Der burde det stått 3–1! Markus Brendsrød stusses gjennom og er helt fri. Innbytteren triller ballen like utenfor målet til Arnebrott. Nå er Jerv nærmest scoring.

84. min: Lysvoll mister ballen på klønete vis og Jerv kommer to mot to. Backen lager frispark og pådrar seg gult kort. Måtte nesten gjøre det i den situasjonen.

80. min: Det er lite som skjer på banen for øyeblikket. TUIL triller ball i jakt på en eller annen åpning i Jervs forsvar. 10 minutter å gjøre det på.

75. min: Lasse Berg Johnsen tar med seg ballen mot Jervs 16-meter, før han slipper kula perfekt til Kjæve. Innlegget fra sistnevnte er dog uten adresse.

74. min: Jerv er centimetere unna 3–1! Chuma Anene får en hel banehalvdel å løpe på med ballen i beina. Til slutt prøver han å bøye ballen i krysset, men den går like utenfor.

72. min: Hjemmelagets supportere har fått håp om poeng her, og det med all mulig grunn. TUIL er det beste laget for øyeblikket og nærmer seg en utligning.

65. min: MEN DER SITTER DEN!! TUIL har redusert til 1–2! Langt innkast fra Løvland inn i feltet. I boksen vinner Breimyr hodeduellen og stusser den videre på bakerste. Der dukker Håkon Kjæve opp og setter ballen i mål. Det er nytt håp om poeng for TUIL!

63. min: TUIL er nærmest scoring nå, men det er ikke nært nok. Skaper lite mot et kompakt Jerv-forsvar.

55. min: Nesten TUIL-scoring! En corner fra Kristoffersen går gjennom hele feltet, helt til Gabriel Andersen på bakerste. Spissen får en tå på ballen, men Bojuar i Jerv-buret varter opp med en strålende redning. Det var nære!

53. min: TUILs Arnebrott ligger nede med skade. Ruller rundt og holder seg for ryggen, men stabler seg etter hvert på beina.

48. min: Frispark til TUIL. Kristoffersen blåser den himmelhøyt over.

46. min: TUIL har gjort ett bytte: Lars Henrik Andreassen er tatt av i pausen. Thomas Kind Bendiksen er byttet inn.

46. min: Da er 2. omgang i gang!

TUIL 0–2 Jerv PAUSE

45. min: Og der er det pause på TUIL Arena! Jerv leder helt fortjent 2–0 etter to raske scoringer. TUIL gjorde et bedre inntrykk den siste halvtimen, men det må mer til om det skal bli poeng her.

44. min: Håvard Lysvoll spilles fri etter et fint TUIL-angrep. Venstrebacken fyrer løs som keeper må gi retur på. Gabriel Andersen lukter på den, men når ikke fram. Beste angrepet av TUIL denne omgangen.

37. min: Andreas Løvland kaster ballen langt og etter et litt flipperspill i boks lander den hos Lasse Berg Johnsen. Unggutten brenner til og får et godt treff, men treffer kun en Jerv-spiller.

35. min: Hendelsesløse minutter på TUIL Arena. Hjemmelaget jager redusering, men finner ikke åpninger i Jerv-forsvaret.

26. min: Jerv får et hav av rom å løpe i mot et ryggende TUIL-forsvar. Ballen legges ut til Tønnesen på venstre, men TUIL-stopper Henrik Breimyr rekker å stresse Jerv-spilleren i avslutningsøyeblikket.

23. min: Jerv spiller seg fint fri på venstresiden og får til et innlegg. Arnebrott er raskt nede og holder den.

21. min: TUIL bedre med de siste minuttene og har klart å legge et visst press på gjestene. Tomas Kristoffersen lader skuddfoten, men forsøket går et stykke utenfor målet.

15. min: BLYTUNGT åpningskvarter for «Dalingan». To baklengs allerede.

13. min: Så smeller det i andre enden! «Alle» på TUIL forventer et innlegg i boks når Mathias Andersen skal et frispark ute til venstre, men Jerv-spilleren skrur ballen i nærmeste hjørne. Den bør kanskje TUILs keeperdebutant ta? Uansett så står det 0–2!

9. min: Nesten 1–1! Lasse Berg Johnsen viser Scholes-klasse når han finner Ringberg bak forsvaret. Ringberg legger ballen perfekt til rette til Gabriel Andersen. Spissen klarer ikke å få et ordentlig treff på avslutningen og den triller inn til keeper.

8. min: Det hadde ikke skjedd noe som helst før scoringa, og scoringa kom også ut av intet. Et innlegg i farlig område, og plutselig var TUIL utspilt. Kan bli mange mål her om det fortsetter slik!

5. min: Oooog der står det 1–0 til gjestene! Det er fryktelig enkelt baklengsmål. Ole Håbestad får ta ned et innlegg i fred og ro fra høyre, legge ballen til rette og så plassere den i lengste hjørne. Fryktelig forsvarsspill av hjemmelaget!

1. min: Da er kampen i gang!

Før kampen: Da nærmer det seg kampstart på TUIL Arena! Trener Jonathan Hill gir landslagskeeper Erik Arnebrott, som nylig er hentet på lån fra Viking, debuten i TUIL-drakt mot Jerv. Ellers får målsniken Gabriel Andersen fornyet tillit på topp. 19-åringen står med to mål på de to siste kampene. Kan det være suksessoppskriften for seiersløse TUIL? Vi får se!

«Dalingan» har ennå ikke klart å vinne en kamp denne sesongen, men torsdag kveld har de en gyllen mulighet når Jerv gjester TUIL Arena. Kampstart er 18.00, og vi følger hvert eneste spark på ballen i denne liveoppdateringen!

Jerv ligger på 11. plass på tabellen og står uten seier på de tre siste. Sørlandsklubben har etter en lovende start på sesongen falt lenger og lenger ned på tabellen.

Hjemmelaget på sin side sliter ennå mer og står med seks strake tap, men foran denne kampen har TUIL fått landslagskeeper Erik Arnebrott på lån fra eliteserieklubben Viking. Arnebrott var en del av den norske landslagstroppen som nylig deltok i U20-VM.

TUILs lagoppstilling: Erik Arnebrott - Håvard Lysvoll, Thomas Braaten, Henrik Breimyr, Andreas Løvland - Håkon Kjæve, Tomas Kristoffersen, Lasse Berg Johnsen, Lars Henrik Andreassen, Sander Ringberg - Gabriel Andersen

Jervs lagoppstilling: Benjamin Boujar - Torje Wichne, Espen Knudsen, Peter Richardsen, Simon-Andreas Larsen - Mathias Andersen, Thomas Zernichow, Jan Andersen - Kristoffer Tønnesen, Ole Håbestad, Chuma Anene