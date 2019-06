Sarri forlater dermed Europa League-vinner Chelsea etter ett år i klubben. Han har signert en treårskontrakt med den italienske storklubben fra Torino.

60-åringen kom til Chelsea i fjor sommer etter å ha trent Napoli i tre år. Han startet trenerkarrieren i klubben Stia i 1990, og Juventus blir hans 20. klubb som trener.

NTB scanpix

Ville flytte hjem

Ryktene om en Italia-retur har gått i lang tid, og søndag ble overgangen bekreftet av både Chelsea og Juventus. I utgangspunktet hadde han to år igjen av kontrakten med London-klubben, men Chelsea avsluttet kontrakten etter Sarris ønske.

– I samtalene vi hadde etter Europa League-finalen, ga han sterkt uttrykk for at han ønsket å flytte tilbake til hjemlandet. Han mener det er viktig å være nære sin familie, spesielt foreldrene sine, sier Chelsea-direktør Marina Granovskaia i en pressemelding.

Finaleseier

Sarri tar over trenerrollen i Juventus fra Massimiliano Allegri. Allegri har også vært ryktet til Chelsea, men skal ha sagt at han ikke er aktuell for jobben. Den tidligere Chelsea-spilleren Frank Lampard skal være blant favorittene til å ta over London-klubben.

Sarri førte London-klubben til en tredjeplass i Premier League, men høydepunktet ble seieren i Europa League i mai.