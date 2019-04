Solskjær med kontant svar på Pogba-spørsmål

MANCHESTER: Solskjær satte seg ned ved podiet i pressekonferanserommet på Old Trafford, og det sterke kameralyset traff ham midt i ansiktet.

Beskyttende holdt han armen foran seg. Han myste ut i rommet. En sal fullsatt med journalister fortalte om hvilken verdensbegivenhet som skal skje her.

Barcelona i Champions League-kvartfinalen er trolig Manchester Uniteds største kamp på mange år.

Bestemt svar

Pressekonferansen et drøyt døgn før onsdagens duell skulle handle om Lionel Messi, tro og håp. Men den skulle også handle om Paul Pogba – nok en gang.

Mandag skrev det anerkjente fotballmagasinet France Football at Pogba bør forlate Manchester United og Solskjær til fordel for Real Madrid og Zinédine Zidane til sommeren.

Da Solskjær fikk spørsmål om Pogba-spekulasjonene, svarte han først at dette er scenen der franskmannen skal levere. Så fastslo han kontant:

– Jeg kan ikke se for meg at han ikke spiller for Manchester United neste sesong.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Leken Pogba

Tre timer tidligere: Ett minutt før oppsatt treningstid kommer Solskjær gående over feltet på Carrington.

– Sounds nice with all those clicks, sier Solskjær og smiler lurt til fotografene som står på rekke og trykker frenetisk på kameraene.

Så kommer spillerne i klynger. Den som gjør mest ut av seg, er Paul Pogba, superstjernen som kobles til Real Madrid og Barcelona.

Pogba får øye på keepertreneren og ber om ballen. Han dulter lekent borti Victor Lindelöf. Latteren sitter løst.

Stemningen er harmonisk. Men at den ikke skulle være det i de 20 minuttene treningen er åpen for media, ville kanskje vært rart.

Fakta: Solskjærs fem siste kamper Wolverhampton – Man. United 2–1 (liga) Man. United – Watford 2–1 (liga) Wolverhampton – Man. United 2–1 (FA-cup) Arsenal – Man. United 2–0 (liga) PSG – Man. United 1–3 (Champions League)

LEE SMITH / REUTERS

Solskjær mener at stemningen er annerledes nå enn før hjemmemøtet med Paris Saint-Germain i forrige runde.

Da kom Manchester United fra en imponerende seiersrekke, men ble trykket tilbake mot jorden med 0–2-tap. De tok seg imidlertid videre etter et sensasjonelt comeback i Paris

– Vi har lært. Vi ble lurt til å lage frispark. Vi må være mer tålmodige, formaner Solskjær.

Messi-oppgaven

Trærne som lener seg mot gjerdene rundt det gigantiske treningsanlegget på Carrington, vitner om at vi er i et landlig område av Manchester.

På banen til venstre for førstelagstreningen suser fire gressklippere frem og tilbake. På banen til høyre trenger en av klubbens yngre årganger.

Det er fremtiden. Men akkurar nå handler det om nåtid. Om Barcelona.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Solskjær mener PSG-triumfen har gitt spillerne tro og håp. Men oppgaven er formidabel.

På spørsmål om hva som er planen for å stoppe Messi, spør Solskjær tilbake: Hvilken plan kan du ha for å stoppe en av verdens beste?

– Han vil være vanskelig å stoppe, men ikke umulig. Det er ikke Messi mot United. Vi kan ikke fokusere bare på én spiller, sier Solskjær.

Tirsdag sto Nemanja Matic, Ander Herrera, Eric Bailly og Antonio Valencia over treningen. De to siste er uaktuelle for spill mot Barcelona. Solskjær opplyser om at også Herrera trolig er ute, men han håper Matic blir kampklar.

Det samme gjelder Marcus Rashford, som trente alternativt.