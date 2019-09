Prins William: – Jeg er møkk lei rasismen i fotball

– Vi må gjøre noe med det. Jeg er møkk lei av det, sier prins William, ifølge avisen Evening Standard om de mange tilfellene av rasisme som har vært i europeisk toppfotball den siste tiden.

Etter at Manchester United-stjernen Paul Pogba bommet på en straffe mot Wolverhampton i august, ble franskmannen utsatt for rasistisk hets i sosiale medier.

I Italia kom Cagliari-fansen forrige helg med rasistiske tilrop mot Pogbas tidligere lagkamerat Romelu Lukaku, da Juventus-spilleren gikk frem for å ta en straffe. Stjernene er ikke alene om å ha opplevd rasisme innenfor fotballens rammer. Liverpools Mohamed Salah og Manchester Citys Raheem Sterling er blant mange som er blitt utsatt for det.

En undersøkelse antirasismeorganisasjonen Kick It Out gjennomførte, viste at antall rapporterte rasismesaker i engelsk fotball økte fra 192 saker for to sesonger siden til 274 saker forrige sesong.

Frykter steg bakover

– Det som skjer, er skandaløst, sier prins William.

Han trodde man hadde fått kontroll over rasismeproblemet i fotballen, men hendelsene den siste tiden har fått ham til å frykte at sporten har tatt et steg bakover.

Den kongelige fotballsupporteren har gjennom kampanjen Heads Up, sammen med Det engelske fotballforbundet, jobbet aktivt for å fjerne stigmaet rundt psykiske problemer blant fotballspillere og supportere. Nå vil han rette søkelyset mot rasisme også.

– Heads Up handler om mental helse, men vil skal begynne å jobbe med rasisme også, fordi det påvirker mental helse. Ikke bare hos spillere, men også blant fansen, sier prins William.

Twitter har reagert i over 700 tilfeller

Ifølge Evening Standard har Twitter tidligere denne uken sagt at de har tatt tak i over 700 tilfeller av «hatefull oppførsel» mot Premier League-spillere.

Etter at Pogba ble utsatt for det etter straffebommen, sa Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær at myndighetene måtte gjøre noe med rasismen som florerer på sosiale medier.

– Jeg kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette, sa han.