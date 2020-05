Han ble kalt «Judas» og hetset av sine egne. Her er Brynhildsens avskjedsbrev til fansen

– Veien fra frelser til sviker er aldri lang, skriver Ola Brynhildsen etter overgangen til Molde.

Ola Brynhildsen trente med Molde for første gang på Aker stadion fredag. Foto: Bjørn Brunvoll

Ola Brynhildsen er endelig MFK-spiller etter halvannet år med bud og forhandlinger mellom Molde og Stabæk. Overgangen førte til sterke reaksjoner fra enkelte grupperinger blant Stabæk-supporterne, som blant annet hengte opp et banner på garasjen til Brynhildsens mor med teksten «Her bor en Judas».

– Det var kaotisk. Media hadde ikke veldig mye å skrive om på den tida, og det ble en toppsak overalt. Det ble hausset opp som bare det. Men sånn er fotballen, det skal være følelser. Jeg synes det er litt spesielt å gå inn på privat eiendom, men jeg brydde meg ikke om det. Det var omverdenen som hausset opp dette, jeg syntes bare det var morsomt. Det er sånn det er, sa Brynhildsen til Rbnett etter sin første trening på Aker stadion fredag.

Nå snakker han direkte til Stabæk-supporterne gjennom et avskjedsbrev som først ble publisert i Asker og Bærums Budstikke. Rbnett gjengir brevet med tillatelse fra Ola Brynhildsen.

KAN IKKE FÅ TAKKET NOK

Kjære Stabækfans, spillere, trenere, sponsorer, alle på brakka, medlemmer og frivillige i klubben vi alle elsker så høyt:

Veien fra frelser til sviker, fra helt til dust, er aldri lang på tribunen og i sosiale medier. Heldigvis er veien fra padde til prins ofte like kort, både i eventyret og i fotballen.

Derfor sier jeg:

Takk for mange flotte minner og deilige øyeblikk på Nadderud. Takk for alle de gode øktene, kampene, all kødding, fjas og samhold – takk for at dere hadde trua, for all jubel, støtte, tillit og følelser. Både på og utenfor banen har jeg opplevd en lidenskap og engasjement som for alltid skal ha en helt spesiell plass i hjertet mitt. En litt unødvendig avslutning på dette kapittelet forandrer egentlig lite. Gjort er gjort. Point taken.

At jeg nå har fått denne muligheten til å ta neste steg, ville ikke vært mulig uten dere. Jeg kan ikke få takket Stabæk nok fordi dere ga meg muligheten og la forholdene til rette for å lykkes.

Alle ekte fans elsker og støtter klubben sin, i gode og dårlige dager. Når vi lykkes og når vi mislykkes. Det ligger også i Stabæks DNA. Jeg forstår og respekterer at det vekker følelser når spillere man helst vil beholde, reiser av gårde. Spesielt når det skjer til en norsk klubb.

Jeg ber igjen om å bli trodd på at dette valget ikke har handlet om økonomi for meg, men kun om et stadig mer gjennomtenkt behov for å prøve noe helt nytt: Nye krav, ny motivasjon, nye utfordringer, nytt treningsmiljø og nye omgivelser. Ut av komfortsonen – inn i et nytt regime, en nytt sted å bo og leve. Jeg jager en stor fotballdrøm, og er helt trygg på at Molde er riktig arena for å ta de neste sportslige stegene i karrieren. Jeg har samtidig ønsket av hele mitt hjerte – akkurat sånn som dere – at Stabæk skulle få noe tilbake for investeringen den har gjort gjennom akademiet. At det ikke ble den samme summen som mange hadde håpet på, har som mange vet flere forklaringer.

Det har ikke manglet på velmente råd og motstand fra nær og fjern, spesielt fra folk på og rundt Nadderud. Men jeg står trygt på valget, og håper at så mange av dere som mulig etter hvert vil respektere det – uten å kjenne alle detaljene og hele rasjonalet for hvorfor det ble som det ble.

Som dere nå vet, har jeg i flere overgangsvinduer siden årsskiftet 2018/19 bedt klubben om å akseptere budene på meg, fordi klubben da også kunne få godt betalt. Men jeg har respekt for at klubben helt inntil det siste har ønsket å beholde meg i spillergruppa lengst mulig, av sportslige grunner, for å ha en bredest mulig stall i flest mulig kamper denne våren og forsommeren. Når vårsesongen plutselig ble utsatt, ble det som det ble. Med koronaen ble ingenting som planlagt, for noen av oss.

Men jeg føler selv at jeg har vært åpen og tydelig om hva jeg vil, selv om jeg inntil tidlig i vinter aldri helt har smelt igjen døra for Stabæk. Jeg har flere ganger blitt bedt av Inge André og Janne om å tenke meg om en gang til. Det har jeg gjort, og har alltid landet på den samme konklusjonen. At mange da har håpet at jeg skulle lande på det motsatte, skjønner jeg. Men det er ikke det samme som å holde noen for narr.

At noen er uenige i klubbvalget, timingen og prosessen, er til å leve med. Vi lever heldigvis i et land med ytringsfrihet og stor takhøyde. Da tåler jeg litt pes, selv om de færreste av dem som har ment mest og skreket høyest jo kjenner detaljene i hvordan prosessen og dialogen har vært. At det da koker over for noen er i utgangspunktet greit, spesielt når det handler om fotball, som tross alt SKAL være lidenskap og engasjement. Jeg synes likevel noen skulle tenkt to ganger.

Jeg håper dere forstår at mitt ønske og behov for å oppleve noe nytt ikke handler om at verken supporterne, medspillere, klubben, og alle i og rundt den, betyr noe mindre for meg. Tvert imot. Ingenting vil forandre at grunnfargen i hjertet mitt alltid vil være blaa.

Jeg kommer aldri til å si «ha det» til dere, men «vi sees». Snart. Neste gang jeg løper ut på Nadderud med drakt og knotter, skal jeg la beina snakke. Som motstander skal det være brutalt og tøft å komme til Nadderud. Det er jeg forberedt på. Men tro meg; jeg gleder meg til en gang igjen å løpe ut på Nye Nadderud som en av dere.

Det har vært en guttedrøm, en vanvittig stor ære og privilegium, å få være en del av Stabæk-familien i åtte år. Jeg har hatt de aller beste lagkompisene på feltet og i garder’n. Jeg ønsker Janne, gutta og resten Stabæk-familien alt godt for fremtiden.

Publikum, medaljene og billett til Europa kommer snart tilbake. Det gjør jeg også.

Alltid. Uansett.

Ola#20