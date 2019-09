Spår ny sesong med Johaug-utklassing: – Jeg begynner jo å bli gammel

FONT-ROMEU: Hun som vant stort sett alt hun stilte opp i sist vinter, bare dundrer videre som en ustoppelig kraft. Therese Johaug ser ut til å ha en grenseløs evne til å være best. Hverken på rulleskitrening i franske fjell på grensen til Spania eller på friidrettsbanen virker det mulig å slå henne. Sist sesong vant hun alle unntatt ett distanserenn i verdenscupen.

I sommer har hun ikke stilt opp i alle rulleskikonkurransene. Men da hun gikk i Lysebotn opp under Blink-festivalen, knuste hun konkurrentene og satte løyperekord.

Da hun gikk det fem mil lange Kanalrennet på rulleski i juni, var nærmeste konkurrent fire minutter unna. Da hun fant ut at hun skulle stille på 10.000 meter i NM friidrett, var hun like suveren som hun har vært på ski som glir og ski som ruller.

Morten Antonsen

Fakta: Therese Johaug Født: 25. juni 1988 Fra: Dalsbygda i Os Bor: Oslo Klubb: IL Nansen Meritter: 10 VM-gull, 2 VM-sølv, 3 VM-bronse. Ett OL-gull (stafetten i Vancouver i 2010), 1 OL-sølv og 1 OL-bronse Verdenscupen: 207 starter i verdenscupen, 53 seiere og 113 pallplasseringer.

Nå venter NM i terrengløp, kanskje EM i friidrett neste høst, Tour de Ski, verdenscupen og alt det der.

Vi spurte damenes trener, Ole Morten Iversen, om hun kan vinne alt kommende sesong.

– Hun virker faktisk enda mer robust i år enn hun gjorde i fjor. Therese var sterk sist sesong. Dersom hun holder seg frisk, kommer hun til å gå mange gode skirenn til vinteren også.

Snakker seg litt bort

Altså treneren har klokkertro på at hun blir enda bedre. Synes hun selv det er litt irriterende at alle tror at hun kommer til å vinne bare hun stiller opp?

– Nei, det går fint at noen har tro på at jeg skal vinne. Men innerst inne vet jeg jo at det er mange jenter som kan gå fort på ski og som er sultne. De har lyst til å slå meg, og de tar steg som gjør at de nærmer seg. Jeg begynner jo å bli gammel, jeg, hehehe.

Deretter snakker hun seg litt bort fra temaet.

– Det viktigste for meg er å være på tur, trene og ha en motivasjon for å utvikle meg.

– Hvordan var det å være så suveren som du var sist vinter?

– For meg var det veldig viktig å få det til etter to år på sidelinjen. Det var mye jobbing for å klare det jeg klarte.

– Den treningen du gjorde i de to årene ute, kan jo komme til å gjøre deg enda mer suveren til vinteren?

– Det er artig å se at jeg utvikler meg hele tiden. Gjennom denne vinteren har jeg senket skuldrene. Jeg har fått et løft etter å ha fått disse konkurransene i kroppen.

Vanvittig imponert

En som kjenner Therese bedre noen andre på det norske landslaget, er Ingvild Flugstad Østberg. De trener sammen og drar på høydesamlinger sammen i hele forsesongen.

Berit Roald, NTB scanpix

– Jeg synes jo det hun gjør er vanvittig imponerende både når vi trener sammen eller når hun for eksempel løper 10.000 meter i NM. Jeg synes jo det er gøy å se at hun gjør det så bra. Hun blir vanskelig å slå. Hun var jo ganske suveren i noen renn, og så var vi litt nærmere. Det blir vanskelig i år også, sier Flugstad Østberg.

Hun mener at det ikke er noen bakdel at en idrett har en ener, en stor stjerne.

– Men samtidig må det ikke blir forutsigbart heller. Får håpe det blir litt spenning.

Vet hvem som vinner

Heidi Weng vant verdenscupen i 2017/18. Det tror hun ikke skjer kommende vinter. Én årsak er åpenbar.

– Therese kommer til å vinne flest renn. Jeg tror ikke det er umulig å komme seg opp og i nærheten av henne, sier hun og innrømmer at det likevel blir vanskelig.

For underholdningens del synes hun det er viktig at det er noen som nærmer seg.

Trener Ole Morten Iversen sier at det fort kan komme noen fra nasjonen som han tidligere hadde ansvaret for. 60-åringen fra Meråker hadde ansvar for de beste svenske langrennsjentene før han kom til det norske landslaget.

– Det er tre, kanskje fire løpere fra Sverige som i hvert fall på sikt kan komme til å tukte 31-åringen fra Dalsbygda.

Da snakker han om Ebba Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kalla og kanskje Stina Nilsson på fellesstarter. Samtidig håper han at noen på Johaugs lag også skal være i stand til å ta skritt.

Nær på å ta feil

Men samtidig er det en del andre som har som mål å gå litt bedre. Men vi får nå håpe på at det blir mange spennende skirenn. Det tror jeg Therese også synes er godt for skisporten.

– Tidlig i fjor fikk jeg spørsmål om jeg trodde Therese Johaug kom til å vinne alle distanserenn. Da flirte jeg bare. Men jeg tok jo nesten feil. Hun er blitt en bedre fellesstartløper og bedre i lett terreng.

Og det har nettopp Johaug tenkt å fortsette å utvikle. Hun bruker tid på å bli bedre i nettopp lett terreng og bedre som fartsløper. Slikt får trener Iversen til å kommentere tørt:

– Jeg håper og tror det kan bli spennende, men de skal gå fort for å slå Therese.