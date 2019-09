Senere i høst skal de to lagene måle krefter mot tittelholder Liverpool og det italienske storlaget Napoli, men første kamp står mellom de to utfordrerne i gruppe E.

Salzburg har hjemmekamp tirsdag, som betyr at mye av presset hviler på Haaland og hans lagkamerater. En seier vil være viktig for å ha håp om videre Europa-spill etter nyttår.

19-åringen fra Jæren har hamret inn mål på stilling i Østerrike så langt i sesongen. I tillegg til et hat trick i cupen har han scoret elleve mål på syv ligakamper.

– Jeg har fått muligheten, og jeg har levert. Og dette er bare starten. Det blir en spennende høst, sa Haaland til NTB i forbindelse med landslagssamlingen for to uker siden.

Sammenligner

Genk er på sin side inne i den gjeveste europacupen for første gang siden Sander Berge kom til klubben. I fjor ble laget slått ut av europaligaen i 16-delsfinalen med 1-4-tap sammenlagt mot Slavia Praha.

Nå venter et betydelig høyere nivå. Berge har ikke forventninger om at Genk skal avansere fra gruppespillet, men sier at belgierne – i likhet med Salzburg – har alt å vinne.

– Det var vel ikke det første vi tenkte på (avansement) da vi fulgte trekningen. Det var mer at det var ganske kult, og at det er den perfekte gruppe for oss. Vi får egentlig lag fra alle kategorier: Den italienske giganten, den regjerende mesteren og så Salzburg som etter mitt inntrykk driver litt likt som oss, sier Berge og utdyper:

– Salzburg har mange spennende, unge spillere som er i utvikling, og ganske lik aldersgruppe som oss. Og ikke minst har de også alt å vinne i denne gruppa. Men de har jo også gjort mye bra. I fjor slo de Brügge 4–0 og slo dem ut av europaligaen (i 16-delsfinalen). Så de innehar jo et veldig høyt nivå.

Utstillingsvindu

For en Berge som håper å flytte til en større liga på sikt, blir mesterligaen et ypperlig sted å få vist seg fram for toppklubbenes speidere.

– Det er jo selvfølgelig det beste utstillingsvinduet du får. Å spille mot de aller beste, topp internasjonale lag og spillere. Mer kan du ikke be om. Så i Champions League er det bare å nyte hvert sekund og ta seg til rette. Forhåpentlig får vi vist oss fra en god side, sa 21-åringen da NTB møtte ham foran EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige.

Etter bortekampen mot Salzburg venter Napoli på hjemmebane. Deretter kommer Liverpool på besøk til arenaen i Genk, som tar 21.500 tilskuere under kamper i UEFA-regi.

– Jeg kan vel ikke si at de kommer til løvens hule, men det blir kult å møte dem i egen arena. Så får vi se om vi kan overraske dem. Det skal ikke være noen walkover å komme på besøk til oss, slår Berge fast.