Sportens eneste svarte fører fant renneløkke i garasjen. Trump kaller det «en bløff».

Donald Trump ber Nascar-stjerne beklage seg.

Publisert:

Bubba Wallace ble rørt til tårer da han før løpet i Alabama i juni fikk full støtte av Nascar-miljøet. Foto: John Bazemore / AP / NTB scanpix

Et funn av en renneløkke i Nascar-stjerne Bubba Wallaces depot før en konkurranse i slutten av juni, fikk stor oppmerksomhet verden over.

Wallace er bilraceseriens eneste svarte fører, og Nascar betraktet det først som en rasistisk handling.

En løkke ble funnet i 26-åringens depot ved Nascar-banen i Talladega i Alabama, men FBI slo fast at det ikke hadde skjedd noe ulovlig.

Videobilder viste at renneløkken hang i depotet allerede i oktober 2019, og FBI mente at ingen på det tidspunktet kunne vite at Wallace skulle bli tildelt akkurat den garasjeplassen til konkurransen i Alabama juni 2020.

Bubba gikk tidligere i år i bresjen for å få fjernet sørstatsflagget som har vært populært blant Nascar-tilhenger, da dette i manges øyne er et symbol på rasisme og slaveri. Han har også vært en viktig stemme for bevegelsen Black Lives Matter.

Denne renneløkken ble funnet i Wallaces depot ved Nascar-banen i Talladega, Alabama. Foto: NASCAR / Reuters / NTB Scanpix

– En bløff

Mandag kalte USAs president Donald Trump Wallaces renneløkke-historie for en bløff, og foreslår at han beklager seg til kollegene.

– Har Bubba Wallace beklaget seg til alle de fantastiske Nascar-førerne som bisto ham, sto ved hans side og var villige til å ofre alt for ham, bare for å finne ut at hele greia var en ny bløff? skrev Trump på Twitter.

Etter Trumps innlegg på Twitter utdypet en talskvinne for Det hvite hus, Kayleigh McEnany, at presidenten gjorde «et bredere poeng av at dette hastverket med å dømme før fakta er ute, ikke er akseptabelt», ifølge BBC, som også har omtalt saken.

Trump foreslår at Wallace beklager til kollegene. Her fra et Nascar-løp i februar i år. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Fordømmer Trump

Noen timer etter Trumps påstander om at Wallace bløffet, svarte motorsportstjernen med å fordømme det han kaller «hat fra den amerikanske presidenten».

– Det vil alltid være folk som skal teste deg, som ser om de kan slå deg ned fra sokkelen. Jeg oppfordrer deg til å holde hodet hevet og gå stolt på stien du har valgt (...) Håndter alltid hatet som blir kastet mot deg med kjærlighet!

Det skriver Wallace i et Twitter-innlegg rettet mot «den neste generasjonen og barn som følger i hans fotspor».

Bubba Wallace opplever at folk tviler på hans troverdighet. Foto: Darron Cummings / AP / NTB scanpix

Forbannet

I et intervju med CNN i etterkant av FBIs konklusjon om at det ikke hadde skjedd noe ulovlig, fortalte Wallace at han opplever at flere nå tviler på hans troverdighet, noe som gjør ham forbannet.

– Jeg blir sint fordi folk prøver å teste moralen og integriteten min. Det betyr ikke noe at vi har bildebevis, for de vil alltid kunne bli manipulert. Jeg vil alltid ha hatere, sa han.

Før billøpet i Alabama i juni måtte Wallace ta til tårene. Da sto Nascar-miljøet samlet for å vise sin støtte til 26-åringen. Alle de 39 andre førerne dyttet bilen hans frem til startstreken. Foto: John Bazemore / AP / NTB scanpix

Wallace får full støtte av Nascar, som, ifølge BBC, kommer med følgende i en uttalelse:

– Vi er stolte av å ha Bubba Wallace i Nascar-familien og vi roser hans mot og lederskap. Nascar vil fortsette å stå sammen med Bubba, konkurrenter og alle som gjør sporten vår innbydende og inkluderende for alle supportere.