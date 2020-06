Norges kamp mot Serbia spilles i oktober

Norge møter Serbia 8. oktober i omspillet om EM-plass for mesterskapet i fotball neste år.

Det norske landslaget vet nå når de skal møte Serbia i første del av EM-omspillet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB-Espen Hartvig

Oppgjøret skulle opprinnelig vært spilt 26. mars, men viruspandemien stoppet den og det aller meste annet innen idretten. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) hadde onsdag første del av sitt styremøte der de neste månedenes aktivitet ble spikret.

Går alt som planlagt, vil kampen bli spilt i Oslo. Norge hadde flaks i trekningen og fikk fordel av hjemmebane. Det vil landslaget også ha i en eventuell «finalekamp» mot enten Skottland eller Israel etter Serbia-duellen.

En slik finalekamp skal spilles 12. november. Sluttvinneren av disse fire nasjonene er klar for EM.

Norges A-landslag har ikke vært med i et mesterskap siden EM-2000. Da var ikke en spiller som Erling Braut Haaland en gang født.

Uklart

Pandemisituasjonen gjør at Uefa må holde åpent for at det kan bli andre løsninger rundt kampene. Dette skyldes reiserestriksjoner og smittefare.

Kamper foran et utsolgt Ullevaal stadion, vil trolig være en stor fordel for Norge. Det er per nå helt uklart om, og kanskje hvor mange, tilskuere slippes inn.

Ei heller finnes det noen garantier for at det blir Ullevaal som skal være arena for skjebnekampen mot Serbia.

Champions League fortsetter i august

Uefa har også bestemt at Champions League og Europa League skal restartes i august.

De gjenstående kampene i Champions Leagues åttendedelsfinaler skal spilles 7. og 8. august, mens kvartfinaler, semifinaler og finalen i turneringen skal spilles mellom 12. og 23. august.

Det er ikke avgjort om de resterende åttendedelsfinalene skal spilles på hjemmebanene hos de respektive lagene. De resterende tre rundene skal alle spilles i Portugal, der finalen går i Lisboa.

Tyrkiske Istanbul skulle egentlig arrangere årets Champions League-finale. Finalen i Istanbul flyttes til neste sesongs Champions League.

Europa League til Tyskland

I likhet med Champions League, er gjenstår det flere returkamper i åttendedelsfinalen i Europa League.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United er et eksepmel på dette. United vant 5–0 borte mot østerrikske Lask Linz. Det er ikke avgjort om returkampen skal spilles på Old Trafford, eller skal spilles i Tyskland.

Kvartfinalene, semifinalene og finalen i Europa League skal nemlig spilles ferdig i Tyskland, i byene Köln, Duisburd, Düsseldorf og Gelsenkirchen.