Ansettelsen som bekrefter at Viking har skjønt det

Vikings nyansatte daglige leder, Eirik Bjørnø, kommer smilende til pressekonferansen. I midten styreleder Thor Steinar Sandvik og til høyre avtroppende daglig leder Eirik W. Henningsen. Aftenbladets sportsleder mener styret har gjort en veldig fornuftig ansettelse. Foto: Jon Ingemundsen

KOMMENTAR: I stedet for å ansette en 60-åring med dyr dress og mye ledererfaring, velger Viking en folkelig 29-åring med et ekstremt stort hjerte for klubben. Det er spenstig, men helt riktig.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn