SANDNES: Johannes Thingnes Bø. Den rå 26-åringen fra Stryn som vinner selv på dårlige dager. Det er ingen hemmelighet at sommeren ikke er hans sterkeste periode.

– Det er ikke noe nytt at jeg er i dårlig form på sommeren. Det er en del av oppskriften, sier Bø etter å ha gjort akkurat det som trengs for å slå rivalen Martin Fourcade i Sandnes sentrum under Blinkfestivalen fredag.

– Formen er ikke helt bra ennå, men det holder akkurat i en løype som det her, sier 26-åringen.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Hadde en drømmesesong

I juli i fjor var Bø virkelig ikke i form. Han tok en bevisst pause for bryllupsfeiring og fikk kjenne på det i etterkant. Likevel kom han tilbake og nådde 16 verdenscupseiere fra desember til mars. Ingen skiskytter har noen gang tatt flere triumfer i løpet av én sesong.

I tillegg reiste han hjem fra VM i Östersund med gullmedaljer fra stafett, mixedstafett, single mixedstafett, sprint og sølvmedalje på jaktstarten.

Han kronet sesongen med fellesstartseier under verdenscupavslutningen i Holmenkollen.

Prestasjonen førte likevel til en utladning. Derfor har Bø tatt seg den tiden som han har trengt for å finne tilbake til motivasjonen.

– Det har funket før. Jeg må finne min greie. Det gjør at jeg klarer å motivere meg bra. Det kan forlenge karrieren hvis man tar det mer med ro etter slutten av sesongen. Da er man mer motivert når man begynner igjen.

Fakta: Johannes Thingnes Bø

Gjør ikke samme feil igjen

Bøs dårlige treningssommer i fjor fikk landslagssjef Egil Kristiansen til å avskrive verdenscupseier sammenlagt. De uttalelsene gjorde eleven til skamme. Kristiansen har lært av sine feil.

– Jeg er overhodet ikke bekymret, i det hele tatt. Han kommer i form til vinteren, sier Kristiansen etter oppvisningen i Sandnes.

Martin Fourcade og hans franske lagkamerat Émilien Jacquelin klarte ikke henge med Bø på oppløpet.

– Han er ikke i form, fysisk. Men han går smart og gjør ikke mer jobb enn han trenger. Han lar seg ikke stresse av dem bak. Når han kommer i spurten, så har han et lite kick som de andre ikke har, forklarer landslagssjefen.

– Hadde dette vært på vinteren, når han er på sitt skarpeste, så hadde han nok gjort mer eller til og med dratt fra, sier Kristiansen.

Bedre enn i fjor på samme tid

Og når Bø vinner over verdenseliten når han er i dårlig form, da sier det seg selv at han kan bli skummel til vinteren – i form.

– Det er jo noe spesielt med ham. Jeg tror han er veldig kald og rolig og gjør akkurat den jobben som skal gjøres i den situasjonen han er. Han vet at han ikke er i form, så han vet at han ikke kan gjøre så mye jobb, forklarer Kristiansen.

– Hvordan er formen hans sammenlignet med i fjor?

– Han er kanskje litt bedre i år enn i fjor. Han har så vidt hatt noen tendenser til ryggproblemer som han må jobbe litt med. Det er sånne kjedelige styrkeøvelser som han må gjøre. Men jeg er ikke bekymret. Han har ekstremt mye å gå på. Det lover bra, sier Kristiansen.