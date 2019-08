Bursdagsbarnet Eikrem med vakker scoring da Molde sikret glimrende utgangspunkt i Europa

Molde – Aris Thessaloniki 3–0

Magnus Wolff Eikrem feiret at han fylte 29 år torsdag med å sette inn Moldes første scoring etter en snau halvtime. Eirik Hestad doblet ledelsen for de blå noen minutter senere.

Tre minutter før slutt la innbytter Martin Ellingsen på til 3-0.

Dermed har Molde et ypperlig utgangspunkt for å kvalifisere seg for fjerde og siste runde i europaligakvalifiseringen. Returkampen i Hellas spilles om en uke.

Vinner Molde over to kamper mot Aris, møter de Partizan fra Beograd eller tyrkiske Malatyaspor i siste kvalifiseringsrunde til europaligaen.

– Det er den beste gaven det her. Jeg tror det er første gangen jeg har vunnet på bursdagen. Det var utrolig godt, sa Eikrem til Eurosport etter kampen.

Hestad, som scoret 2-0, var tydelig da han ble spurt om mulighetene foran returoppgjøret.

– De fleste skjønner at vi skal være jævlig dårlig borte nå om vi skal ryke ut. Jobben må gjøres, men alle skjønner at vi skal gå videre, sa han.

Både Hestad og Molde-trener Erling Moe mente riktignok at laget har mye å gå på til tross for 3-0-seier.

– Vi burde nok vunnet mer, men vi gikk litt for lenge med ballen og utnyttet de sjansene vi hadde dårlig, sa Hestad til Eurosport.

Utnyttet tabber

Etter en rolig start på omgangen tok Molde ledelsen med et praktfullt angrep etter 27 minutter. Aris spilte bort ballen, og det utnyttet hjemmelaget til det fulle.

Kristoffer Haraldseid la inn til Leke James. Han trillet videre til Fredrik Aursnes, som igjen spilte videre til Eikrem. Midtbanespilleren plasserte vakkert inn 1–0.

Fem minutter senere skulle historien gjenta seg. Grekerne slo en feilpasning, og Molde fosset fremover. Fredrik Aursnes rundet keeper, men Molde-spillerne snublet i hverandre i et forsøk på avslutte. Til slutt banket Hestad inn 2–0 fra cirka 10 meter.

Etter 40 minutter fikk gjestene fra Hellas muligheten til å score et viktig bortemål. Nicolas Diguiny skjøt fra distanse, men Molde-keeper Alexandro Craninx reddet flott.

Det greske laget tok mer overtak mot slutten av omgangen, men fikk ikke uttelling.

Rødt kort

Gjestene startet også friskt etter pause. De hadde ballen, men skapte ikke de store farlighetene.

Etter 54 minutter var det hjemmelaget som skulle spille seg til en enorm mulighet til å øke til 3–0. Eikrem spilte gjennom Hestad vakkert. Han fant James i feltet, men avslutningen ble reddet på streken av en forsvarsspiller.

Molde tok mer og mer over, og anført av en frisk Hestad skapte de flere farligheter.

Etter 63 minutter ble kvelden enda bedre for Molde. James ble spilt igjennom rundt midtbanen, og Aris-kaptein Fran Vélez rev ned Molde-spilleren. Dommeren ga rødt kort, og dermed var hjemmelaget én spiller mer. Vélez mister dermed returoppgjøret.

Molde presset på for nok en scoring, og bare minutter før slutt satte de inn 3–0 da Ellingsen banket et langskudd i mål fra snaue 20 meter. Dermed har Molde en fot i neste runde.

