Filip Ingebrigtsen slapp med skrekken - får løpe semifinale etter nytt drama på bakrommet

Både Jakob og Filip Ingebrigtsen er klare for fredagens semifinale – tross frykt for at sistnevnte skulle diskvalifiseres.

Av Kurt Haugli, Egil Ø. Nærland og Marius Dahl

DOHA: Minutter etter at Jakob Ingebrigtsen hadde kvalifisert seg fra et sterkt forsøksheat, ble det nemlig drama i heat nummer to.

Filip Ingebrigtsen ble nummer fire, men underveis gikk etiopieren Taddesse Lemi i bakken. Like før hadde Ingebrigtsen gitt 20-åringen en knyttneve i ryggen.

– Det kan godt bli en protest, sier pappa Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Australia og Etiopia har lagt inn protest. Men ingen av protestene involverte Filip Ingebrigtsen.

Dermed er han, sammen med lillebror Jakob, klar for fredagens semifinale på 1500-meter.

Filip Ingebrigtsen slipper å bekymre seg. Det blir ikke lagt inn protest etter at konkurrenten gikk i bakken.

Protest

– De ber om at både Ramsden (Australia) og Lemi (Etiopia) skal få løpe semifinale. Ingen av de ber om å få han (Filip) ut.

Det sier lagleder Knut Skeie Solberg, som fortsetter:

– Protesten gjorde at video- og banedommeren så gjennom alt på nytt. Jeg ble kalt inn på rommet til dommeren og der sa de at det ser mye verre ut på video enn i virkeligheten. Det kan se ut som at han (Filip) blir forstyrret. Derfor sier dommerne at han er klar, sier Solberg.

Protestene ble hørt og begge løper semifinale, slik som Ingebrigtsen-brødrene.

Gjert Ingebrigtsen påsto tidlig at han aldri var redd.

Teddese Lemi og Filip Ingebrigtsen kriget om posisjoner. Førstnevnte gikk i bakken. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Har ikke peiling

– Han løp inn i bane to (der Filip løp). Det har ikke noe med Filip å gjøre, sier Gjert, som helt tydelig ikke hadde fått med seg knyttneven.

Hovedpersonen selv vet ikke hva han skal si om situasjonen.

– Han løper rett ut foran meg, det er ikke noe å gjøre, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

– Hva tenker du om knyttneven?

– Jeg har ikke peiling, jeg prøver bare å ikke løpe i han, sier han til samme kanal.

Mange store navn

Med Henrik Ingebrigtsen hjemme igjen i Norge, er det lillebrødrene som skal forsvare familieæren når VM nærmer seg slutten.

Jakob Ingebrigtsen startet godt og kvalifiserte seg med seier i et tøft forsøksheat med mange store navn.

Les mer: Jakob Ingebrigtsen møter langt tøffere utfordring enn Filip

– Det kjennes bra ut. Jeg tror vi har gjort mye rett de siste dagene. Jeg er så bra som jeg kan være. Samtidig er det forskjell å gå fra 5000-meter til 1500-meter. Jeg trengte sisterunden for å åpne de siste girene, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Disse gikk videre:

Sammen med Jakob Ingebrigtsen kvalifiserte Alexis Miellet (Frankrike), Matthew Centrowitz (U. S. A), Jake Wightman (Storbritannia), Marcin Lewandowski (Portugal) og Amos Bartelsmeyer (Tyskland) seg til semifinalen.

I heatet til Filip var det Timothy Cheruiyot (Kenya), Josh Kerr (Storbritannia), Ben Blankenship (U. S. A), Abdalaati Iguider (Marokko) og Kevin Lopez (Spania) som gikk videre.

I siste heat ble Ayanleh Souleiman (Djibouti), Taoufik Makhloufi (Algerie), Kalle Berglund (Sverige), Neil Gourley (Storbritannia), Craig Engels (U. S. A) og Ronald Musagala (Uganda) direkte kvalifisert.

I tillegg gikk Ronald Kwemoi (Kenya), Jesús Gómez (Spania) og Stewart McSweyn (Australia) videre på tid fra heat tre.

Semifinalen er fredag, mens finalen er søndag kl. 18.40.