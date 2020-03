Fabio Caruana i rute til å bli Magnus Carlsens VM-motstander igjen

Amerikaneren overbeviser i kandidatturneringen. Verre er det med en av de andre favorittene.

Regjerende verdensmester Magnus Carlsen får snart vite hvem han møter i duell senere i år. Foto: Nina Eirin Rangøy / NTB scanpix

Ding Liren kom til VM-kandidatturneringen i sjakk som en av favorittene, men han har havnet på etterskudd fra start etter å ha tapt sine to første partier.

Onsdag tapte kineseren for Magnus Carlsens tidligere VM-sekundant Maxime Vachier-Lagrave etter 37 trekk. Åpningsdagen måtte Ding se seg slått av landsmannen Wang Hao.

To tap på rad er uvant kost for Ding, som hadde verdensrekorden i antall langsjakkpartier på rad uten tap med 100 inntil Carlsen slo den i fjor høst.

Med sin dårlige åpning av turneringen i Jekaterinburg er Ding allerede halvannet poeng bak kvartetten Fabiano Caruana, Jan Nepomniasjtsji, Vachier-Lagrave og Wang.

Ding Liren har fått en tøff start på VM-kandidatturneringen i sjakk i Russland. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Fakta Sjakk VM-kandidatturnering onsdag VM-kandidatturnering sjakk i Jekaterinburg, Russland onsdag, 2. runde: Fabiano Caruana, USA – Kirill Aleksejenko, Russland 1-0, Wang Hao, Kina – Anish Giri, Nederland 0,5-0,5, Jan Nepomnijasjtsji, Russland – Alexander Gristsjuk, Russland 0,5-0,5, Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike – Ding Liren, Kina 1-0. Stillingen: 1) Caruana 1,5, 2) Nepomnijasjtsji 1,5, 3) Vachier-Lagrave 1,5, 4) Wang 1,5, 5) Gristsjuk 1, 6) Giri 0,5, 7) Aleksejenko 0,5, 8) Ding 0. Spilles torsdag: Ding – Caruana, Giri – Vachier-Lagrave, Gristsjuk – Wang, Aleksejenko – Nepomnijasjtsji. Spillerne møter hverandre to ganger hver. Vinneren møter Magnus Carlsen i VM-tittelkamp i desember.

Caruana overbeviste med seier over den russiske hjemmefavoritten Kirill Aleksejenko onsdag. Wang sto lenge til seier over Anish Giri, men ga fra seg overtaket og måtte nøye seg med remis. Det ble remis også mellom russerne Nepomniasjtsji og Alexander Gristsjuk.

Det skal spilles hele 12 runder til før Magnus Carlsens rival i neste VM-tittelkamp er kåret. Hver av de åtte spillerne skal møte alle de andre to ganger.

Mens all øvrig idrett i Russland er stoppet på grunn av koronaviruset, fortsetter kandidatturneringen i Jekaterinburg. Vachier-Lagrave var egentlig ikke kvalifisert for turneringen, men han rykket inn som reserve da Teimur Radjabov fra Aserbajdsjan trakk seg på grunn av frykt for virussmitte.

Radjabov ba om at turneringen måtte utsettes, men ble ikke hørt.