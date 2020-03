Chelsea sendte Liverpool hodestups ut av FA-cupen

Liverpool hadde knapt tapt en eneste kamp denne sesongen før de møtte Atlético Madrid for to uker siden. Nå har de tapt tre av de fire siste.

Publisert Oppdatert nå nettopp

Virgil van Dijk og Fabinho måtte se seg slått av Chelsea i FA-cupen. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Chelsea – Liverpool 2–0.

3–8.

Det er målforskjellen til Liverpool de siste fire kampene.

For to uker siden havnet de i trøbbel i Champions League etter at de tapte 0–1 for Atlético Madrid i det første av to oppgjør i 8.-delsfinalene.

Lørdag stoppet rekken på 44 kamper uten tap i Premier League etter at de ble knust 0–3 av Watford.

Og tirsdag endte FA-cupeventyret i 5. runde på Stamford Bridge da Chelsea vant 2–0.

Kun mot West Ham har Liverpool scoret i de siste fire kampene. Da vant Liverpool 3–2, etter å ha havnet under 1–2 i løpet av den andre omgangen.

Jürgen Klopp og Liverpool hadde slått Chelsea to ganger tidligere denne sesongen. Tirsdag fikk Lampard sin første Liverpool-skalp i managerstolen i sørvest-London. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Lenge siden dårligere form

For å finne lignende form som Liverpool-laget nå er inne i, må vi langt tilbake i tid.

Sist Liverpool tapte to kamper på rad, er over ett år siden. Det skjedde 3. og 7. januar 2019 da Liverpool tapte 1–2 mot Manchester City i Premier League og med samme resultat fire dager senere i FA-cupen mot Wolverhampton.

Ifølge statistikktjenesten Opta Sports er de tre bortetapene mot Atlético Madrid, Watford og Chelsea første gang Liverpool har tapt tre bortekamper på rad siden november 2014.

Da var det Brendan Rodgers som var manager på Anfield, og tapene kom mot Newcastle, Real Madrid og Crystal Palace.

Tidlig kalddusj etter tabbe

Før kampen i sørvest-London bedyret Jürgen Klopp at mannskapet hans ikke hadde noen plan om å «slå tilbake» etter tapet mot Watford i helgen. Det var rett og slett for kort tid mellom kampene til å gjøre noe slikt, de måtte bare fortsette slik de alltid gjør, bedyret han.

Liverpool-sjefen valgte å gjøre syv endringer i lagoppstillingen fra tapet mot Watford, blant annet ga han tillit til Adrian i mål til fordel for Alisson Becker.

Etter elleve minutter viste Adrian seg først verdig tilliten ved å stoppe et skudd fra Willian på utsøkt vis.

Men bare sekunder senere fikk brasilianeren en ny mulighet og fyrte av fra 17 meter. Ballen gikk midt på Liverpool-keeperen som hadde såpe på hanskene og fomlet ballen i mål.

Willians scoring var forskjellen på lagene da de gikk i garderoben til en pauseprat.

Adrian fikk tillit til fordel for Alisson i Liverpool-målet. Etter 12 minutter hadde han såpe på hanskene og fomlet ballen i mål. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

To i tverrligger og en i mål

Den pausepraten så det ut til at Chelsea-manager Frank Lampard hadde benyttet seg best av.

Etter rundt 63 minutter fikk Chelsea et frispark som Mason Mount satte i tverrliggeren og over.

Bare minuttet senere mottok tidligere Everton-spiller Ross Barkley ballen på egen halvdel. Barkley, født i Liverpool, fikk føre ballen helt uten press til Liverpools 16-meter og kunne på enkelt vis sette inn 2–0.

Chelsea var også nære 3–0 da Giroud etter 74 minutter satte nok en ball i tverrliggeren.

Klopp kastet innpå både Roberto Firmino og Mohamed Salah i jakten på en redusering, men til ingen nytte.

Dermed er Chelsea klar for kvartfinalen i FA-cupen. Allerede onsdag neste uke venter returoppgjøret i Champions League for Liverpool.