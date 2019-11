Caroline Graham Hansen og Vilde Hasund (t.v.) forbereder seg til årets siste landskamp. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Den store forskjellen: Landslaget får nesten ikke motstand i EM-kvalifiseringen

I Champions League venter en tøff kamp om trofeet for Caroline Graham Hansen og Barcelona. På landslaget er målforskjellen fra høstens tre kvalikkamper 26–1.

For mindre enn 20 minutter siden

STAVANGER: Nytt land. Nytt språk. Ny fotballkultur. 24-åringen fra Tåsen er i ferd med å finne seg til rette i verdens kanskje aller største fotballklubb. Fredag spiller hun årets siste landskamp i Stavanger, etter et år hvor medaljedrømmen i VM røk i kvartfinalen mot England.

Fredag finner også Barcelona-spilleren ut hvordan veien mot en eventuell Champions League-finale blir for henne og de nye lagvenninnene. Den Lyn-oppvokste teknikeren har allerede konkludert med at laget ser veldig bra ut. Samtidig er ethvert lag avhengig av litt flaks med trekning, skader og flyt for å gå hele veien til topps. Troen på at det er mulig å nå klubbens store mål, å hente det gjeveste trofeet, er imidlertid stor.

Kvartfinalene i verdens største klubbturnering trekkes samme dag som Norge møter Nord-Irland, et lag de slo 6–0 i Belfast tidligere i september.

Tøff motstand kan man altså ikke si at landslaget har hatt i de tellende kampene denne høsten.

De tre første kvalifiseringskampene til EM i England om to år har gitt Norge ni poeng og en målforskjell på svimlende 26–1. Noen vil kanskje spørre om kamper mot Færøyene, hviterussere og nordirer er særlig relevant for det som skal skje sommeren 2021.

Les også Farens strategi for «Norges største talent»: – Hun hadde ingenting på et jentelag å gjøre

Caroline Graham Hansen har fått en god start på sin Barcelona-karriere. PRESSINPHOTO / BILDBYRÅN

Åtte kamper uten seier

Norge har faktisk ikke slått et europeisk lag i en turnering siden Danmark ble sendt ut av EM for seks år siden på straffespark i semifinalen. Siden den gang har Norge spilt åtte mesterskapskamper mot europeisk motstand, uten å vinne.

I sommer ble det tap for England og Frankrike. For to år siden endte alle de tre EM-kampene med nederlag. I 2015-VM ble det tap for England og uavgjort mot Tyskland. EM-finalen mot tyskerne i 2013 endte også med tap.

Fakta Norge i EM-kvalifiseringen Tabell: 1. Norge 3 (3–0–0) (+25) 9 poeng 2. Wales 3 (2–1–0) (+7) 7 poeng 3. Hviterussland 3 (1–0–2) (-1) 3 poeng 4. Nord-Irland 2 (0–1–1) (-6) 1 poeng 5. Færøyene 3 (0–0–3) (-25) 0 poeng Neste kamper: Fredag: Nord-Irland (hjemme), 14. april: Wales (borte), 5. juni: Færøyene (hjemme)

Det står i en stor kontrast til selve kvalifiseringen.

– Vi må bare være på vårt beste, uansett hvem vi møter. Det er slik du får utvikling av å møte svakere lag, at du er på ditt beste. Selv om du ikke blir utfordret på det du trenger for å slå de aller beste, skaper det en mulighet for å spille god fotball også mot de beste, sier Barcelona-spilleren.

Hun tror ikke man må møte de beste lagene for å utvikle seg, men det er det spillerne gjerne vil og det lederne jobber for å få til.

Caroline Graham Hansen blir intervjuet sammen med stortalentet Elisabeth Terland. Fredrik Refvem

Nok av tid

Neste landslagsår starter med Algarve cup i mars. Fotballforbundets mål er tre sterke motstandere der. Det samme håper de å få til på en ledig dato i juni, kanskje til en kamp på Ullevaal.

Norges siste kvalifiseringskamper er i september neste år. Med gruppeseier går laget rett til EM. Da vil Norge har de internasjonale vinduene både i oktober og november til å møte gode motstandere, samt samlinger i februar, april og juni i 2021. Maksimalt kan Norge spille syv treningskamper i halvåret frem til EM som spilles i juli.

– Det er nok av tid, selv om nivået i kvaliken er det litt under det som blir det beste i EM, sier Graham Hansen.

Les også Flere var imot at Oslo-klubben skulle ha kvinnelag. 18 år senere står Lyn-spillerens rekord i historiebøkene.

Martin Sjögren har startet forberedelsene til sitt tredje mesterskap som norsk landslagssjef. Fredrik Refvem

Europeisk VM-dominans

Landslagssjef Martin Sjögren er klar over at nivået i det neste mesterskapet sannsynligvis vil være skyhøyt.

– I et EM har du ikke lag som Thailand, sier Sjögren om sommerens kasteball i Frankrike-VM.

– Samtidig har du heller ikke USA der, så det går litt begge veier, fortsetter han om sommerens verdensmester.

Faktum er at sett bort ifra gullvinnerne, var det en total europeisk dominans i VM. Syv av de åtte kvartfinalelagene var fra vårt kontinent.

– Når vi spiller mot europeiske lag i et sluttspill, møter vi alltid velorganiserte lag. Det var med visse lag i VM som gjør at nivået er lavere enn dem som tar seg til et EM. Det blir en annen struktur på mesterskapet, sier Sjögren.

Les også Kvinnelandslaget har spilt syv kamper på Ullevaal: Nå tror Graham Hansen hun kan få oppfylt sin største drøm

Graham Hansen er landslagets største profil. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Optimisme etter England-seier

Kvinnefotballen er i utvikling på mange områder. Det gjør også at mange av de samme mekanismene gjør seg gjeldende der som på herresiden. Et utslag er at landslagssamlingen i januar er fjernet fra den internasjonale kalenderen.

Klubbene øker sine investeringer, og dermed forventer de også at spillerne bruker mer tid hos dem. Det gjør at det norske laget plutselig har ti dager mindre hvert år på å utvikle spillet. Sjögren peker på at samlingen i spanske La Manga i årets første måned ofte har vært en god arena for å møte god motstand. Den utgår nå.

Graham Hansen mener det taler til landslagets fordel flere av bærebjelkene var med i de to siste turneringene. Det gjør at laget forhåpentlig har utviklet seg enda mer til EM.

I september slo de nettopp sommerens engelske overkvinner i en treningskamp i Bergen.

– Der synes jeg du så at vi er i stand til å gjøre de taktiske endringene mot bedre lag, som kanskje ikke stemte like bra under VM. Det viser at vi evner å lære og hevde oss hvis vi gjør de rette tingene. Det gir motivasjon, sier en optimistisk Graham Hansen.