Full kræsj om finalespill i håndball: Mange trenere og spillere reagerer på synet på homofili

Finalene i håndball for 18-åringer er lagt til en omstridt arena.

Oslofjord Arena er en del av Oslofjord Convention Center, som er eid av Brunstadstiftelsen. I april er det planlagt at håndballfinalene i Lerøyserien skal spilles der. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Oslofjord Arena, som er en del av Oslofjord Convention Center, eies av Brunstadstiftelsen, et konsern med koblinger til Brunstad Christian Center (Smiths venner). Anlegget ligger på Brunstad i Stokke i Vestfold.

Det er der finalene i den landsomfattende Lerøy-serien er planlagt å bli spilt i april. Region Sør i Norges håndballforbund er teknisk arrangør.

I Facebook-gruppen «Håndballtrenere» er det mange trenere som har engasjert seg etter at trener Thomas Sigolsen i Ellingsrud Håndball kom med skarp kritikk.

Han mener det er helt feil at et forbund som fronter at håndballen skal skape en trygg arena for utøvere som ønsker å være åpen om sin seksuelle legning, sier ja til å være på et sted som Smiths venner er hovedbruker av. Det er en menighet som står for at homofili er synd.

– Nå må alle ungdommene spille på et sted som fordømmer deres legning. 48 lag skal spille der. Blant dem vil jeg tippe, ifølge statistikken, at det er noen ungdommer som har en homofil seksuell legning. Ved å velge å være med der, kan de føle at de går mot seg selv og det de står for.

Sandefjords Blad omtalte saken først.

Både Kåre Geir Lio (t.v.) og Erik Langerud i Håndballforbundet må bestemme seg for om det er greit å ha finalene på et sted som er omstridt. Her er de på sammenkomsten med spillerne i VM og tar en prat med kaptein Stine Bredal Oftedal. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Fikk stor støtte

Sigolsen var spent før han postet innlegget på Facebook-siden, men det tok ikke lang tid før det strømmet inn med støtteerklæringer.

– Jeg lurte på om det er jeg som overtenker? Alle er enige i at dette er feil. Det er heller ikke bare finalene i Lerøy-serien som er lagt dit, men også finalene i Region Sør for yngre lag. Jeg føler at skal jeg dra dit med laget mitt, er det imot alt jeg tenker om at idretten skal være inkluderende.

Svein Tore Moe er en av dem som har støttet innlegget. Til Aftenposten sier han:

– Jeg har to barn som skal spille der, en sønn i Lerøy-serien og en datter i finalene til Region Sør. Jeg har ikke lyst til å sende noen med mine gener dit, sier pappa og mangeårig håndballtrener Moe.

Han er av den oppfatning at hvis Norges Håndballforbund holder på dette arrangementet, så skal han sponse sønnens lag med drakter i regnbuens farger. På de draktene skal det stå: Homo er kult.

Smiths venner har for øvrig håndballag som ikke er medlemmer av NIF. De spiller i egne serier og konkurrere internt.

Håndballpresident Kåre Geir Lio (t.h.) rakk knapt å komme hjem fra VM i Japan, før han ble konfrontert med en vanskelig sak. Her fra VM med Norges hovedleder Mads Stian Hansen. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

En slags stille protest

Thomas Sigolsen har en annen plan for sitt lag, og spillerne støtter ham hundre prosent:

– Hvis vi må spille på den arenaen, vil vi ikke overnatte eller legge igjen penger på annen måte.

Håndballpresident Kåre Geir Lio hadde ikke hørt så mye om saken før de siste par dagene. Han sier:

– Det er ugreit dette her. Jeg har et menneskesyn som er raust og romslig. Vi får se på denne saken og ta gode beslutninger, sier Lio.

Ifølge generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund skal denne saken opp på styremøte 11. januar.

– Vi tar det opp der for å få tatt en god diskusjon på det. Vi tar de tilbakemeldingene vi har fått på alvor, men må også sortere ut fakta og se hva det leder til.

Håndballpresident Kåre Geir Lio og hans styre skal ha møte om saken 11. januar. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Mener det er en misforståelse

Berit Hustad Nilsen er styreleder og presseansvarlig i Brunstad Christian Center samt styremedlem i Brunstadstiftelsen. Hun mener saken bygger på en misforståelse.

– Kirkesamfunnet Brunstad Christian Center har hverken eierskap til, eller noe synspunkt på, hvordan Oslofjord Convention Center driver sin virksomhet, forteller hun.

Daglig leder for Brunstadstiftelsen, Alf Aadalen, påpeker at konsernet har klare etiske retningslinjer.

– Brunstadstiftelsen legger ingen føringer for underliggende selskapers drift som på noen måte kan oppfattes som begrensende for menneskers likeverd, sier Aadalen til Aftenposten.

Han viser til at det i det etiske regelverket står at «ingen diskriminering, basert på for eksempel kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemning, nasjonalitet, etnisitet eller politisk eller religiøs overbevisning skal finne sted».

Sandefjords Blad har gjennom Gunnar Fosseng, salgssjef hos Oslo Convention Center, fått det poengtert at alle er velkomne på senteret.

«Vi er Norges største og mest moderne Convention-senter, og vi er åpne for alle. Vi har tidligere fått spørsmål fra mediene, og bekreftet, at vi også ville vært vertskap for et Pride-arrangement om noen skulle ønske det her på Oslofjord. Vi har også unike fasiliteter for idrettsarrangementer, og vi er kun opptatt av å gi optimale opplevelser til våre kunder. Hvilken legning de måtte ha, eller tro eller hudfarge, er helt irrelevant», skriver Fosseng i en e-post til avisen.

