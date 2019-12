De Lanlay tilbake i Viking: – Jeg skal bruke vinteren godt

Yann-Erik de Lanlay (27) har skrevet under på en fireårsavtale.

Yann-Erik de Lanlay går fra Rosenborg til Viking. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Tidlig mandag bekreftet Rosenborg at 27-åringen ikke kom til å forlenge kontrakten med trondheimsklubben. Noen timer senere ble han presentert som Viking-spiller.

– Jeg har alltid ønsket å komme tilbake til Stavanger på et tidspunkt, og nå åpnet det seg en mulighet for akkurat det. Jeg har fått være med på mye i Rosenborg de siste årene, og håper å kunne bruke litt av den erfaring til å styrke prosjektet i Jåttåvågen ytterligere. Det er noe på gang både i Viking og i byen, sier de Lanlay til Vikings hjemmeside.

Har mange gode minner

Han gikk til Rosenborg fra nettopp Viking sommeren 2015. I dag, mandag, signerte han en avtale som binder han til klubben ut 2023-sesongen.

– Jeg har svært gode minner fra forrige periode i Viking. Det var her jeg etablerte meg som toppspiller, og gleder meg utrolig mye til å ta på Viking-drakten og løpe inn på SR-Bank Arena igjen, sier kantspilleren.

Viking-trener Bjarne Berntsen er glad for at de Lanlay er tilbake i den mørkeblå drakten.

– Vi har god oversikt over alle lokale spillere som spiller rundt om i Norge eller utlandet. Yann-Erik har jeg pratet med jevnlig igjennom min tidligere rolle i NFF, og har et svært godt inntrykk av Yann-Eriks motivasjon til å vende hjem til Stavanger, sier Berntsen til Vikings hjemmeside.

– Virker motivert

Yann-Erik de Lanlay har vært skadeplaget i Rosenborg. Nå understreker Bjarne Berntsen at han skal få tid til å bygge seg opp.

– Det er viktig at vi nå bruker tid til å bygge Yann-Erik opp til det fysiske nivået som kreves for å være med i vår tropp. Han virker utrolig motivert til å gjøre den jobben som kreves for å være med på prosjektet vår de neste årene, sier han.

Hovedpersonen selv ser frem til å komme i gang i sin nye klubb.

– Jeg har sett at Viking har en krevende spillestil. Det gleder jeg meg til å komme i gang med, og skal bruke vinteren godt på å komme i god form, sier Yann-Erik de Lanlay.

