City hentet sin andre spiller på under 24 timer

Storklubben har signert Nathan Aké fra Bournemouth.

Nathan Aké er klar for Manchester City. Foto: David Klein / X06540

Nathan Aké blir ikke med Bournemouth til mesterskapsserien. Den tidligere Chelsea-midtstopperen er klar for Manchester City på en femårskontrakt.

Det bekrefter Manchester City på sine hjemmesider. Aké koster ifølge britiske medier 40 millioner pund (475 millioner kroner). Så mye penger har Bournemouth aldri tidligere fått for en spiller.

– En drøm

– City har vært det beste laget i England det siste tiåret, og det er en drøm å komme hit. Det er et topplag fullt av verdensklassespillere, sier Aké.

– Pep (Guardiola) er en manager som beundres over hele verden. Jeg vet at jeg må jobbe hardt for å komme på laget, men det kommer jeg også til å gjøre.

Aké gjorde en god figur for Bournemouth denne sesongen, selv om laget fra badebyen rykket ned etter å ha blitt nummer 18. Nederlenderen spilte 29 kamper denne sesongen, mens han i de to foregående spilte samtlige 38.

25-åringen kom til Chelsea fra Feyenoord i 2011, men fikk bare sju Premier League-kamper for London-laget. Før han ble solgt til Bournemouth i 2017 hadde han vært på lån hos Reading, Watford og nettopp Bournemouth. Aké har også 13 landskamper for Nederland.

Hentet spanjol tirsdag

Dette er andre dag på rad at storklubben presenterer et spillerkjøp.

Tirsdag kveld sikret de seg den 20-årige kantspilleren Ferran Torres fra Valencia. Han ble gitt en femårskontrakt og skal erstatte Leroy Sané.

Ferran Torres er også klar for Manchester City. Foto: Waleed Ali / X06847

Sané forsvant til Bayern München forrige måned, men klubben mener å ha funnet en spiller som kan døyve savnet. Torres scoret seks mål på 44 kamper for Valencia i ulike turneringer sist sesong.

Ifølge BBC betaler City 23 millioner euro (snaut 250 millioner kroner) for Torres.

