Måtte gi fra seg finaleplassene, men er klare for fellesstarten i morgen

Martin Nevland var godt fornøyd med gjennomføringen, men litt bitter for at det ikke ble finaleplass. Foto: Fredrik Refvem

De to lokale juniorene, Martin Nevland og Eirik Idland, var resultatmessig gode nok for finalen, men reglene er slik at alle landslagsløperne er forhåndsuttatt for finalen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn