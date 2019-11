Johann André Forfang og Robert Johansson så ut til å få en kjempedag i Ruka. Det fikk de ikke. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Norsk seier på skandaledag: Tre nordmenn diskvalifisert

De norske hopperne imponerte i bakken i Ruka. Utenfor banen imponerte de ikke like mye.

RUKA:

– Vi vet ikke om han har vunnet.

Det var full forvirring i den norske leieren da landslagssjef Alexander Stöckl vite at også andreplass Marius Lindvik var diskvalifisert etter to gode hopp.

Daniel André Tande tok sin andre seier på kort tid, men det var ikke den østerrikske sjefen sikker på. For da Lindvik ble disket, var det gått en drøy time siden Robert Johansson og Johann André Forfang ble disket etter første omgang i den finske bakken.

Skammekroken

Førsnevnte ledet etter et kjempehopp på 138 meter, men resultatet ble strøket av samme grunn som de to andre:

For dårlig luftgjennomstrømming.

– Det er vår skyld. Jeg har ikke noe svar på hvorfor vi ikke klarer å finne ut av det. Beklager, sier Stöckl.

Forfang lå som nummer tre, men også han ble strøket av samme grunn. Daniel André Tande lå som nummer sju, men et strålende andrehopp på 142 sikret seier.

– Det er litt surrealistisk. På en måte er det en bra dag, men det er en kjedelig dag for laget. Alle hopper bra, men de blir diskvalifisert, sier Tande om seieren som egentlig ble ganske overskygget.

Alle trodde hoppkometen Marius Lindvik (21) ble nummer to. Et kvarter etter rennet ble også han diskvalifisert.

I stedet for palplass ble han tredje nordmann som ble plassert i skammekroken i Finland.

Oppturer og nedturer

Mens Daniel Tande kunne juble for sin sjuende seier totalt i verdenscupen - sin andre på kort tid etter et tørke på nesten to år, ble det til slutt en tung norsk dag i hoppbakken, til tross for god hopping.

– Vi skjønte ingenting, så det var tungt. Vi fikk godkjenning av dressene i går, også fikk vi vite at dressen var for lav, sier Stöckl.

– Er det en feil i stoffet?

– Nei, det er umulig for produsentene å lage perfekt stoff overalt. Det gjelder å tilpasse stoffbiter som stemmer. Det har vi gjort, målt overalt, bortsett fra nederst på leggen, sier landslagssjefen.

Mener det er pinlig

– Hoppet Tande i en type dress?

– Annen type stoff i hvert fall.

– Er det pinlig?

– Selvfølgelig. Man får en del reaksjoner. Folk er veldig skuffet over det. Det er forskjellig hvordan folk tar det og det må vi leve med, sier Stöckl.

Det tok et kvarter før en skuffet Johansson møtte pressen.

– Det er jo kjedelig å stå her nå etter et så bra hopp. Dessverre er ikke luftgjennomstrømningen etter reglementet, så da har ikke jeg noe jeg skulle sagt, sier han.

Syns disken var pinlig

– Jeg syns det bare er utrolig kjedelig når man er i så bare slag, fortsetter Johansson og legger til:

– Det må ikke skje igjen.

Han erkjenner at det var pinlig å bli diskvalifisert.

– Man har slurvet på enkelte punkter og det må vi bli nøyere på. Jeg har ikke blitt testet på luft før, men testet selv, sier Johansson.

– Det er ting som burde være på plass og det skal det. Jeg må holde humøret oppe og fortsette å prestere bra, sier Johansson.

Mens han var selvkritisk, var Forfang kritisk til avgjørelsen.

Skjønte lite

– Jeg er ikke rett mann å spørre, sier Forfang til Aftenposten på direkte spørsmål om hva som er galt.

Han skjønner nemlig lite av diskvalifikasjonen til FIS.

Fakta Verdenscup hopp menn lørdag Verdenscup hopp menn lørdag i Ruka, Finland (HS142): 1) Daniel-André Tande, Norge 282,5 (131-142), 2) Philipp Aschenwald, Østerrike 273,3 (129-143), 3) Anze Lanisek, Slovenia 272,4 (136,5-135), 4) Stefan Kraft, Østerrike 271,4 (131-138), 5) Daniel Huber, Østerrike 270,3 (134,5-133,5), 6) Ryoyu Kobayashi, Japan 267,3 (134-133), 7) Karl Geiger, Tyskland 263,5 (132,5-136,5), 8) Anze Semenic, Slovenia 262,6 (131,5-136), 9) Timi Zajc, Slovenia 262,2 (140-127), 10) Jan Hörl, Østerrike 259,3 (132-131). Øvrige norske: 11) Thomas Aasen Markeng 253,0 (125-137), 25) Robin Pedersen 208,8 (130-109,5). Robert Johansson og Johann André Forfang ble disket i 1. omgang, Marius Lindvik i 2. omgang, alle på grunn av ureglementert hoppdress.

En frustrert, men smilende Johann Andre Forfang forklarer seg om disken. Kurt Haugli

– Det var rare greier, sier han.

– Hva ble du tatt på?

– Det er luftgjennomstrømning. Det var en merkelig sak å bli tatt på, rett og slett, sier tromsøværingen, som ble disket av samme grunn i 2018.

– Blir som yatzi

– Jeg har ikke hoppet i hvit dress. Det er klart det blir lagt merke til. I går hoppet jeg kvalik i en svart dress, fortsetter Forfang.

– Er de ekstra påpasselig på grunn av det?

– Jeg skal ikke si det for sikkert, men det virker jo sånn, sier Forfang.

Han smilte, men var frustrert etter avgjørelsen.

– Jeg var hundre prosent sikker på at den var godkjent. Da ikke engang det var nok for kontrollør, da blir jeg frustrert og paff. Det er yatzi om den går igjennom og det blir frustrerende, sier han.

Forfang lå som nummer tre, bak slovenske Timi Zajc som dermed leder etter Johanssons diskvalifikasjon.

