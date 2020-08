«Verdens mest krevende sport» har aldri vært mer populær i Norge

Oppmerksomheten rundt snooker har aldri vært større i Norge. Det gleder både Kurt Maflin (37), som kom til kvartfinalen i VM, og rettighetshaver Eurosport.

Kurt Maflin (til høyre) sikter mens Edwin Ingebrigtsen ser på. Lørdag og søndag kommenterer de VM-finalen i snooker. Foto: Morten Uglum

Å se et snookerbord for første gang, er en spesiell opplevelse. Om du bare har spilt pool, den av de tre biljardsportene som nordmenn flest vil referere til kun som «biljard», vil du bli slått av hvor stort bordet er. Det måler 366 cm x 183 cm. Det er nesten så man føler seg litt mindre enn ellers den første gangen man står foran det.

VM-kvartfinalist Kurt Maflin har sett altfor mange snookerbord til å kjenne på den følelsen der han står ikledd en mørk skjorte og jeans.

Det er ikke her, i Oslo Snookers lokaler på Ensjø, han helst skulle ha befunnet seg når det kun er timer igjen til første sesjon i VM-finalen i snooker. Den spilles i «The Crucible», den legendariske arenaen i Sheffield som har vært vertskap for VM hvert år siden 1977.

Maflin skal, sammen med Eurosport-kommentator og Oslo Snooker-klubbpresident Edwin Ingebrigtsen, kommentere finalen mellom Ronnie O’Sullivan og Kyren Wilson for Eurosport.

TV-kanalen har hatt rettighetene til å vise snooker i Europa siden 2003. Avtalen med World Snooker og IMG ble for få år siden forlenget, slik at snooker blir å se hos Eurosport frem til 2026.

Da vil Eurosport ha sendt snooker i over 20 år.

Verdens mest krevende tekniske sport

Snooker er en idrett som bedrar. Utgangspunktet er forholdsvis enkelt. En spiller får ett poeng ved å senke en rød kule. Dem er det 15 av når partiet starter. Etter å ha senket en rød kule, skal spilleren senke en av de andre fargede kulene, som gir fra to til syv poeng.

De øvrige fargede kulene plukkes opp igjen og settes på sine faste plasser. Deretter gjentas prosessen til bordet er ryddet, eller til en av de to spillerne har samlet nok poeng til at partiet er avgjort.

Et snookerbord måler 366 cm x 183 cm. Dette er et «åpent» bord, hvor kulene er godt spredt. Foto: Morten Uglum

Snooker kan også se forholdsvis enkelt ut når det utøves av verdens beste spillere. Det er alt annet enn akkurat det. Snooker regnes, sammen med golf, som verdens mest krevende tekniske sport.

Sammenlignet med pool er bordet i snooker større, mens kulene og hullene de skal ned i, er mindre. Maflin skulle ønske at folk visste akkurat hvor smale hullene som kulene skal ned i, faktisk er.

Eller at det er over 30 ulike steder på den hvite køballen du kan treffe for å få den til å ligge i riktig posisjon til ditt neste støt.

– Det er ganske vilt, sier VM-sensasjonen til Aftenposten.

– Kommer nesten under huden på dem

At Maflin tok seg til en kvartfinale, har økt interessen rundt snooker i Norge, bekrefter Martin Hinsch, kommunikasjonsrådgiver i Discovery og Eurosport, overfor Aftenposten.

Da Maflin slo John Higgins, skotten som er blitt verdensmester fire ganger, i andre runde den 6. august, fulgte 45.000 nordmenn med.

– Dette er veldig gode tall for snooker. Det er veldig gøy at kampene til Maflin har hatt så stor interesse, sier Hinsch.

Torstein «TrickWik» Wik har kommentert snooker for Eurosport siden 2003, og har aldri opplevd større interesse rundt idretten enn de siste ukene. Her poserer han med VM-trofeet i «The Crucible» i Sheffield før finalen i 2012. Foto: Privat

Torstein «TrickWik» Wik har kommentert snooker for Eurosport helt siden TV-kanalen fikk rettighetene i 2003. Den rutinerte trønderen har i løpet av 17 år kommentert og møtt de fleste av verdensstjernene, inkludert legenden Ronnie O’Sullivan.

Kommentatoren har aldri opplevd et lignende trykk i Norge som nå. Wik tror det er flere årsaker til at folk lar seg fascinere av snooker.

– Du kommer tett innpå spillerne. Du får nærbilder av ansiktene deres og kommer nesten inn under huden på dem. Bordet er fullt av distinkte farger. Du kan også gå en tur på butikken, og så er det fortsatt kamp når du kommer tilbake, forteller Wik.

Han var også med da det som den gang het Det Norske Biljardforbund, ble stiftet høsten 1981. Norges Biljardforbund har i dag drøyt 40 medlemsklubber fordelt over hele Norge. Klubbene har ca. 2500 aktive medlemmer, fordelt på pool, snooker og carambole.

Finalen mellom O’Sullivan og Wilson, som førstnevnte leder 10–7 etter første dag, beskriver kommentatoren som en «drømmefinale».

– Det er en tøff utfordring for begge parter. Wilson er en yngre utgave av (Mark) Selby, som er en veldig defensiv spiller.

De to avgjørende sesjonene spilles søndag kl. 14:30 og kl. 20:30. Den første spilleren som vinner 18 partier, vinner kampen.