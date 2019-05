Her er fem problemer Solskjær må løse før neste sesong

Uniteds sesonginnspurt ble ordentlig fæl. De ti siste Premier League-kampene ga stusslige 11 av 30 mulige poeng, og bunnen ble nådd mot nedrykkslagene Huddersfield (1–1) og Cardiff (0–2).

Kontrasten mellom Solskjærs to-tre første måneder og de siste åtte ukene kunne ikke vært større. United vant kun to av sesongens elleve siste oppgjør. Nå pepres kristiansunderen med kritiske spørsmål. Alle synes å være enige om at han har en stri jobb foran seg.

– United må telle til ti og ha litt is i magen. Selv om fotball er ferskvare, og de siste ukene har vært elendige, er det ikke mer enn tre-fire måneder siden laget fungerte strålende. De trenger ikke erstatte 20 spillere, sier fotballekspert Lars Tjærnås.

Fakta: Solskjær-statistikken i United 16 seirer, fire uavgjorte kamper og ni tap (12–4–5 i Premier League) Seks av tapene kom etter at Solskjær ble fast manager Midlertidig manager fra 22. desember til han skrev under en treårskontrakt 28. mars Manchester United endte på sjetteplass i ligaen, fem poeng bak tabellfirer Tottenham og den siste Champions League-plassen.

Attraktive spillere må overbevises

Han mener det er vrient å liste opp konkrete spillere Solskjær bør lokke til Old Trafford. Manchester Uniteds fall kompliserer jakten.

– De må først gjøre seg attraktive nok til å hente på den hyllen de helst bør hente. Kalidou Koulibaly (midtstopper) i Napoli er et godt eksempel. Han har en del egenskaper jeg mener hadde vært perfekt slik situasjonen er i Manchester United nå. Men når spilleren er attraktiv, handler det også om at mulig kjøper er det samme.

– Derfor er Solskjærs nest viktigste jobb denne sommeren å overbevise attraktive spillere om at han som manager og United som klubb er et riktig steg her og nå. Noen kilometer unna sitter andre managere og andre klubber med langt bedre kort på hånden, poengterer Tjærnås.

JASON CAIRNDUFF / REUTERS / NTB SCANPIX

Han lister opp disse problemene som Solskjær og United må løse:

De må ha en topp høyreback, selv om Diogo Dalot kan utvikle seg til å bli det. Dette har vært en problemposisjon hele sesongen.

Må ha minst én topp stopper. Han må være en leder og en som ligger en halv divisjon over stopperne som er der i dag. Om nødvendig: Selg dem som kan selges, kanskje med unntak av Victor Lindelöf.

Ander Herrera må erstattes. Han har kanskje vært Uniteds aller viktigste spiller.

Klubben må bestemme seg for hva den vil med Paul Pogba, og selvsagt finne ut hvor han har hodet sitt. Har han det 100 prosent i Manchester, kan han bli viktig. Hvis ikke: Få tykkest mulig bunke pundsedler for ham.

Det samme gjelder Lukaku. Enten må man klare å utnytte kvalitetene hans bedre, eller erstatte ham med noen bedre. Duván Zapata (Atalanta), Arkadiusz Milik (Napoli) og Borja Iglesias (Espanyol) er eksempler på spillere som passer Uniteds tankesett.

– Den aller viktigste jobben kommer til å foregå på treningsfeltet, ikke bak kontorpulten. De må få et eget spill i etablert angrep som gjør at de aldri mer opplever uker som de siste. I tillegg må de forbedre flere andre deler av spillet også, sier Tjærnås.

Erlend Aas / NTB scanpix

Får «surrealistisk» lite igjen for pengene

Viasport-kommentator Roar Stokke beskriver Uniteds kollaps som «katastrofal» for Solskjærs overgangsplaner.

– Ingen klubber må bruke sommeren bedre enn Manchester United, men hvem vil spille for en klubb som ikke er i Champions League? United må bygge en vinnerkultur igjen, og de må ha en miks av unge spillere og noen ledertyper. Å «shoppe» navn er håpløst. Det er nesten surrealistisk å se en så stor klubb, som bruker så mye penger på spillerkjøp og lønninger, få så lite igjen for det, sier Stokke og fortsetter:

– United har noen gode spillere, men de trenger én til to i hver lagdel som løfter dem. Herrera må erstattes. Saúl Ñíguez hadde vært topp, men hvorfor skal han skifte til United? Matthijs de Ligt ville også vært en ideell stopper, men han vil spille Champions League.

CARL RECINE / REUTERS / NTB SCANPIX

Må finne en retning

Fotballskribent Lars Sivertsen spør seg hvem i Manchester United som faktisk skal ta avgjørelsene i sommer.

– Det er urimelig å forvente at Solskjær skal ha oversikt over det internasjonale spillermarkedet på det nivået man helst skal ha når man styrer en slik klubb. De aller fleste toppklubbene har enten en sportsdirektør eller en rekrutteringsansvarlig.

Sivertsen peker på at United nå betaler prisen for å ha manglet en sportslig retning etter at managerlegenden Alex Ferguson ga seg i 2013.

– Det er tydelig at uavhengig om Solskjær er fremtiden eller ikke, må man sette seg ned som klubb og ha en klar formening om hvordan Manchester United skal se ut. Om Solskjær lykkes eller ikke, bør det uansett ligge i bunn og ansette en trener deretter.