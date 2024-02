– Dette skulle være en gledens dag. Vi skulle feire heltene våre. Nå snakker alle om skytingen. Jubeldagen ble til sorg, sier Stenerud på telefonen til VG.

Én person er bekreftet død og flere andre er såret i skytingen, ifølge politiet og amerikanske medier.

Stenerud sitter og følger saken på TV da VG snakker med ham.

– Våpenkulturen her i landet er forferdelig. Folk kan kjøpe seg våpen nesten uansett. Det er så lett å få tak i våpen, sier han og bruker det amerikanske ordet «gun».

– Jeg har vært på Super Bowl hele uken og hadde egentlig tenkt å bli i Las Vegas til onsdag, men de ville at jeg skulle være med på seiersparaden sammen med laget - derfor dro jeg hjem en dag tidligere.

Norskfødte Stenerud er en av klubbens største legender og er med i amerikansk fotballs Hall of Fame - som en av de få «kickere».

– Spillerne gikk på scenen og jeg sto bak dem sammen med flere andre gamle spillere. Da jeg gikk ned og mot bussen som skulle bringe oss fra paraden, kom det noen løpende og ropte at det var skyting. Jeg hørte det ikke selv, for det sies at det var én million mennesker til stede og mye bråk.

Jan Stenerud i Kansas City Chiefs-drakt i 1973. Foto: Anonymous / AP / NTB

– Nå hører jeg på TV at minst én er død og at et dusin mennesker er skadet. Det er veldig skuffende og trist. Det var ikke sånn det skulle være. Hele byen ville feire våre helter. Og så endte det slik.

Jan Stenerud forteller at det var mange barn blant de mange som sto langs ruten.

– Barna hadde fått fri fra skolen. Folk sto tett i tett i flere kvartaler.

I tillegg til den ene døde personen, skal flere være kritisk skadet, opplyser politiet.

– Jeg sitter og ser på pressekonferanse med sheriffen nå, forteller Stenerud.

– Været var fint, folk var i veldig godt humør og glade for at byens lag vant Super Bowl. Så plutselig hendte dette, helt ut av intet etter at selve paraden var avsluttet.

Jan Stenerud dro i sin tid til USA for å bli skihopper. I stedet ble han en legendarisk «kicker» i det største av alt der - amerikansk fotball. I 1969 vant han Super Bowl for Kansas City Chiefs. Hans draktnummer 3 er «pensjonert» i klubben.

Kansas City Chiefs sier i en uttalelse at de er i sorg etter skytingen.

– Vi er dypt opprørte over den meningsløse volden som hendte utenfor Union Stadion etter dagens parade og opptog, skriver de, og bekrefter at alle lagets spillere er i trygghet.

– Våre hjerter går ut til ofrene, deres familier og hele Kansas City, sier de videre.

Også NFL har kommet med en uttalelse etter skytingen.

– Vi er i dyp sorg over den meningsløse skytingen nær slutten av paraden for the Chiefs i Kansas City. Tankene våre går til ofrene og alle som er påvirket.