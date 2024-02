Etter det VG erfarer er Eman Markovic nær en retur til norsk fotball. Sandefjord er i ferd med å hente kantspilleren på lån fra IFK Gøteborg.

Etter det VG kjenner til skal det være med opsjon på kjøp.

Markovic har vært totalt i fryseboksen i Sverige. Nordmannen ble hentet til IFK Norrköping i 2022, men gikk senere samme år til IFK Göteborg.

Der har det blitt lite spilletid. De siste månedene har han heller ikke trent med laget.

– Det har naturligvis vært en veldig tøff situasjon, som man aldri har forventet å befinne seg i. Jeg kjenner at jeg har gjort alt rett i situasjonen som har blitt. Jeg har vært profesjonell gjennom alt, også når jeg konsekvent har blitt satt til å trene på egen hånd, sier Markovic i et ferskt intervju med Göteborgposten.

Markovic er fra Lyngdal. Han har 72 kamper for Start. Han har også over 40 U-landskamper for Norge.