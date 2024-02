– Snakket om at dette er sjefens siste sesong finnes ikke i vår garderobe. Bare i verden utenfor, meldte matchvinner Virgil van Dijk etter at et meget hardt skaderammet Liverpool vant en dramatisk finale på Wembley.

Liverpool tapte toppkampen i for Arsenal i London i begynnelsen av februar. Men ellers har Klopp & co. håndtert både skadesituasjonen og matchene helt fremragende etter sjokkbeskjeden: Syv seire med en målforskjell på 25–7.

Mange supportere fryktet at det ville påvirke laget negativt da Klopp gikk ut med at han gir seg etter sesongen.

– Jeg tror det var riktig å gjøre det slik. Det har ikke påvirket negativt. Det har nesten vært motsatt, mener Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb med nesten 50.000 medlemmer og fem heltidsansatte.

Tore Hansen, daglig leder i Liverpools supporterklubb

Han sitter på bussen «hjem» til Liverpool fra London da VG snakker med ham. Tittelen skapte eufori.

– Det ligger så mye guts, mot og arbeidsmoral i denne store triumfen. Det er en så stor prestasjon at vi klarer å avgjøre dette med det mannskapet vi hadde på banen til slutt, mener Tore Hansen.

Jürgen Klopp sitter på oppsigelse til juni måned. Mange toppledere har opplevd at det er en krevende øvelse. Det er kanskje ikke helt sammenlignbart, men Thomas Tuchel (Bayern München) og Xavi (Barcelona) har det ikke helt enkelt i samme posisjon som Klopp.

– Han har vært i klubben i nesten ni år og det er lang tid i fotball. Klopp føler seg tom. Det er en ærlig sak. Han har alltid hatt et godt forhold til eierne og de ble enige om å gjøre det sånn selv om han hadde igjen en stund av kontrakten, sier Tore Hansen.

Han har heller ikke registrert at supportermiljøet har blitt skeptiske til de siste månedene med Liverpools mest suksessfulle manager siden storhetstiden på 1970- og 80-tallet

– Det virker som folk er veldig opptatt av å gi Klopp en perfekt avskjed, sier Tore Hansen.

– Jürgen Klopps avskjed ser ut til å kunne bli en lang seiersparade, skriver John Cross i Daily Mirror, mens Chris Hatherall i den irske avisen Irish Examiner er inne på det samme:

– Teppet er i ferd med å gå ned, Klopp vant sitt syvende store trofé med Liverpool og som dette laget kjemper for ham. Den utmattende seieren over Chelsea i ligacupfinalen viser hvilken appetitt spillerne har for at dette skal bli en stor avslutning for Klopp.