– Hvis han vil og går «all-in», er det fortsatt mulig å vinne skirenn, sier Anders Aukland (51).

– Alt er mulig, hvis det er motivasjonen og målet hans, mener Marit Bjørgen (43).

Duoen, som selv holdt det gående på toppnivå uhyre lenge, snakker om den gjenoppståtte skikongen Petter Northugs muligheter til å slå fra seg på den internasjonale langrennsscenen igjen.

Aller helst: VM på hjemmebane i Trondheim om ett år.

Der peker den avsluttende femmilen seg ut som anledningen for det som vil være et spektakulært mesterskapscomeback for Northug.

Da vil trønderen med 13 VM-gull akkurat ha fylt 39 år. «Mesternes Mester»-aktuelle Anders Aukland drev med langrenn på toppnivå og levde utelukkende som en toppidrettsutøver til han var 51 år gammel.

Mens Marit Bjørgen hentet sine siste gull i OL i 2018, rett før hun rundet 38 år. Det skjedde etter at hun tok «fødselspermisjon» og var ute av toppidretten fra 2015 til 2016 da sønnen Marius ble født.

– Petter har vært i gamet før og vet hva som kreves for å være i verdenstoppen. Spørsmålet er om han er nok motivert, drøfter Bjørgen etter at landslagstrener Eirik Myhr Nossum åpnet VM-døren for sin tidligere elev Northug.

Noen er mer nøkterne enn andre når det gjelder Northugs VM-sjanser. Overfor VG tviler eks-trener Stig Rune Kveen.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli peker på en rekke logiske faktorer – som konkurransen på laget, få muligheter for å bevise og at Northug per 2024 er en langløpsutøver og klassiskekspert – gjør det tilnærmet umulig.

– Jeg tror det er reelt med ett år trening på den rette måten. Men veien dit er veldig lang. Han må gå norgescup, verdenscup og kvalifisere seg hele veien. Selve veien til VM er vanskeligere enn å prestere i det ene rennet i VM, sier Anders Aukland, som rakk å møte Northug som konkurrent i langløp.

Han tror ikke det har noe å si at VM-femmilen i Granåsen går i fri teknikk.

HAR TROEN: Anders Aukland på premierefesten til NRK-programmet «Mesternes Mester». Foto: Frode Hansen / VG

– Han har manglet en del kapasitet (kondisjon) og trent hovedsaklig staking. Han er trent for langløp, men han har utvilsomt trent godt. Og alder har ingenting å si, garanterer Aukland, som VG lanserte som Europas muligens best trente 50-åring for halvannet år siden.

– Det går fortsatt an å gå fort. Med rett trening, annerledes trening, mer spesifikk trening – og kanskje også mindre trening, fortsetter superveteranen.

Fakta: Dette kan gi Northug VM-plass Vis mer ↓ Hva må han gjøre? Han må mest sannsynlig prestere bra i den nasjonale åpningen på Beitostølen i november 2024 – som igjen setter ham i posisjon for å kunne gå verdenscup for Norge. Hvilke andre muligheter finnes? Han kan få friplass til verdenscupløp gjennom å vinne Norgescup/Skandinavisk Cup. Her går de «nest beste» langrennsløperne. Holder det å gå langløp og bli tatt ut til VM-femmilen? Nei, det blir usannsynlig. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sa også at det ikke holder å gå «turrenn». Hvor kan han teste seg på femmil før VM? I verdenscupen er det kun Holmenkollen nå i mars. Men for å bli med der, må Northug trolig gjennom et uttaksrenn, og kolliderer med helgen for Vasaloppet. Det er denne sesongens store mål for Northug. Under NM på ski i Lillehammer i mars er det også femmil i fri teknikk. Må han gå for landslaget for å gå VM? Nei, både i verdenscup og VM har Norge anledning til å ta ut løpere utenfor landslaget. Hvem bestemmer om Northug får gå VM i Trondheim? Landslagssjef Ulf Morten Aune, fagsjef Per Elias Kalfoss og trenerne Arild Monsen og Eirik Myhr Nossum.

– Hvor mye vanskeligere er det å restituere, å toppe formen, benytte seg av høydetrening – generelt å leve som en toppidrettsutøver når det drar seg mot 40?

– Det er mye mer krevende. Og han vil nok slite med de korte distansene på 10 og 15 kilometer. Det ligger annerledes for ham nå enn for ti år siden. Da trente han, spiste han og ellers lå i sengen, billedlegger Anders Aukland.

Ved siden av langløpssatsningen jobber Northug med eget klesmerke og er ekspert på TV 2. De stillingsbrøkene må justeres ned om han skal satse mot VM, tror både Bjørgen og Aukland.

– Hvis målet er VM, tror jeg han må prioritere tøffere, påpeker Marit Bjørgen.