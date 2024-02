– Det er som vi har tullet litt med: Bordet har snudd. Hans siste løp var seier i Kollen og han kunne ikke rundet av bedre før det gikk til helvete. Han har vært veldig glad for at jeg har gjort det bra, sånn at vi ikke begge har gravd oss ned, sier Arnekleiv.

– Vi leverer hver vår gang. Håpet er at vi skal levere på et bra nivå samtidig, sier Bakken.

Det er rundt ett år siden hun ble kastet inn i VM på kort varsel og slo seg inn i verdenseliten uten å se seg tilbake.

Denne sesongen har hun tatt ytterligere steg, med flere pallplasser og også seier i sesongåpningen på Sjusjøen.

Kontrasten kunne knapt vært større til samboeren Sivert Guttorm Bakken, som også er skiskytter på landslaget.

Arnekleiv ble best av de norske med 14. plass på sprinten, mens hun ble nummer 31 på jaktstarten da Norge kollapset totalt. Tirsdag er det ny mulighet med normaldistansen kl. 17.10 på TV 2.

FEIRET KJÆRLIGHETEN: Bakken og Arnekleiv på plass under bryllupet til Johannes og Kristina Dale-Skjevdal på Røros sommeren 2023. Foto: Privat

Etter hans seier på fellesstarten i Holmenkollen for snart to år siden, har han blitt rammet av store komplikasjoner – trolig som følge av en tredje dose coronavaksine.

Nå peker pilene endelig rett vei også for ham, som er tilbake i en form for trening igjen. Men: Det vil ta tid før han kan konkurrere igjen.

– Du ser jo at livsgnisten blir litt tent igjen. Det er veldig koselig å se at han begynner å trene og komme litt i form igjen, du merker det litt på humøret også – selv om han har vært i overraskende godt humør, sier Arnekleiv.

– Det er jo positivt at hun er ute og reiser og får litt andre inntrykk, ikke bare meg der hjemme, sier Bakken.

Begge beskriver det som en lettelse for begge to at i alle fall én av dem gjør det bra, og at han får mye glede av hennes gode prestasjoner.

– Fy søren. Jeg er glad det ikke er motsatt, for jeg tror ikke jeg hadde vært like flink til å holde oppe humøret. Jeg skjønner ikke at det er mulig å være så tålmodig og positiv når det går så trått, sier 24-åringen.

– Jeg synes ikke det er noe særlig alternativ. Motivasjonen og lysten til å komme tilbake igjen klarer jeg ikke å forklare hvorfor er der, men den bare er det, sier Bakken.

#DENFØLELSEN: Sivert Guttorm Bakken avlegger Kong Harald et besøk etter sin seier på fellesstarten i Holmenkollen 2022, som også sikret seier i fellesstartcupen den sesongen. Dette var det siste rennet han har gått – til nå. Foto: Terje Bendiksby / NTB

De flyttet sammen på Lillehammer da Bakken allerede var blitt syk, og de har ikke fått testet det fullstendige toppidrettslivet sammen ennå.

Likevel fikk de en liten smakebit da de var sammen på samling på Lygna før VM i Nove Mesto. Til VM kommer Bakken ned den siste helgen for en tur med forbundets sponsorer.

Arnekleiv erkjenner imidlertid at hun må tenke litt over hva hun sier til samboeren når de er sammen hjemme.

– Jeg har selvfølgelig tenkt mer på at jeg ikke klager over drittøkter når han ikke får trent. Det er litt småting jeg kan passe ekstra på – jeg trenger ikke klage over de små tingene, og det er kanskje bare bra.

– Jeg er veldig imponert over hvordan hun har tatt det. Det går jo inn på henne også, men det er jo ikke noe jeg merker til daglig, selv om det ikke går helt upåaktet hen. Vi bygger hverandre opp, sier Bakken.