Franskmannen ble siktet for voldtekt og voldtektsforsøk i 2021. I juli ble han frifunnet.

Mendys kontrakt med City løp ut sommeren 2023 - da hadde han ikke spilt en eneste kamp for klubben siden siktelsen.

Nå melder Sky at 29-åringen har levert et søksmål mot gamleklubben - et søksmål begrunnet med «uautorisert trekk av lønn» i perioden etter siktelsen. En representant for Mendy sier til Sky at City holdt tilbake lønn fra september 2021 og helt frem til kontrakten løp ut i sommer.

Under tiden i City fikk franskmannen med seg tre ligatitler - og var en del av det franske laget som vant VM i 2018.

Mendy signerte i sommer for franske Lorient.