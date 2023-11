Det skjedde under landskampen søndag hvor Spania slo Georgia 3–1. Gavi måtte forlate banen i 26. minutt.

Barcelona bekrefter mandag at Gavi røk korsbåndet i høyre kne og at han har skadet menisken. Han skal i løpet av de neste dagene opereres. Etter den kirurgiske behandlingen varsler Barcelona en ny rapport.

Trolig blir Gavi ute lenge. En korsbåndskade pleier å ta flere måneder. I verste fall kan det bety at Gavi er ute resten av sesongen og mister EM sommeren 2024.

19-åringen er populær i Spania og Barcelona. Denne sesongen har han spilt 15 kamper for «Blaugrana» og scoret to mål. Han har spilt 111 kamper for Barcelona totalt.