Det får til og med den sindige landslagstreneren Thorir Hergeirsson til å heve øyenbrynene.

– Jeg tror ikke hun kunne gjort så mye mer. Da er det kanskje noe med systemet, sier Hergeirsson på VGs spørsmål dagen etter kampen mot Danmark.

– Hun var for dårlig, rett og slett, sier Stine Bredal Oftedal og flirer godt av egen spøk.

– Hun burde fått den, uten tvil, legger Oftedal til.

For det var Henny Reistad-show på den danske parketten fredag. Nærmest på egen hånd sørget hun for at Norge vant kampen etter ekstraomganger og tok seg til finalen.

15 scoringer totalt, men det holdt ikke til å bli kåret til banens beste spiller.

Den gikk til den danske keeperen Althea Reinhardt.

Som riktig nok sto en meget god kamp. En redningsprosent på 46 i første omgang sier sitt.

– Personlig er det en av de beste kampene jeg har spilt, men det spiller ikke så stor rolle. Vi vant, sier Reistad til pressen dagen derpå.

– Jeg har vel sjelden vært enig med kåringen av banens beste i min karriere. Det er flere måter å se det på, men det er ikke alltid de faglige grunnene som gjelder, sier Hergeirsson.

– Jeg tolker deg dit hen at du ikke var enig i går?

– Det er ikke min oppgave. Jeg gir hverken karakterer eller velger ut hvem som er bedre enn de andre. Men du må ha spilt godt hvis du var bedre enn Henny i går, sier Hergeirsson.

Camilla Herrems ektemann, og tidligere håndballspiller, Steffen Stegavik, tror han har forklaringen.

– Er vel slik når det blir nominert tre spillere i kampen når det er igjen ti minutter. Så er det publikum/TV-seere som stemmer til kampslutt. Da blir det noen rare beste spiller-priser i VM, skriver han på Twitter.

– Urutinert jury som sikkert hadde konkludert etter 52 min hvem som var banens beste, skriver den norske håndballdommeren Kjersti Arntsen i samme tråd.

Svenske Aftonbladet har snakket med Jens Jacob Juulsager, som er pressesjef i VM. Han sier at det er publikum og TV-seerne som stemmer frem.

– Om det så er noen i IHF som også har noe å si, lar jeg være usagt, sier han til avisen.

Nora Mørk sier til VG at de prisene ikke er så veldig viktig for spillerne.

– Det er jo stas en gang imellom, selvfølgelig. Jeg tror nok hvis du hadde spurt Althea så ville hun byttet sin pris mot seier i kampen, sier hun.

Norge møter Frankrike i finalen søndag kveld.