Det skriver hun på Instagram. Avgjørelsen kommer bare uker etter vinter-OL i Beijing hvor Johaug vant tre individuelle OL-gull.

«Den 5. mars 2011 vant jeg tremilen i VM på hjemmebane, min første seier som senior, og starten på et eventyr som har tatt meg steder jeg trodde jeg aldri skulle nå. På mange måter føles det som om ringen sluttes når jeg nå på lørdag, den 5. mars 2022 står på startstreken til nok en 3 mil i Holmenkollen. Egentlig ønsker jeg ikke at reisen skal ta slutt, men det en tid for alt, og jeg tror tiden har kommet for at jeg nå skal gjøre andre ting enn å satse fulltid på langrenn», skriver Johaug.

Skilegenden sier at alt føles meningsløst under krigen i Ukraina og at hennes hjerte ligger hos det ukrainske folk.

«I lys av dette ser jeg ekstra frem til en siste fight på hjemmebane med flagget på brystet og er takknemlig for alt idretten har gitt meg», skriver hun videre.

Lørdag går Johaug tremil i Holmenkollen. Det blir hennes siste tremil i karrieren, en distanse hun har dominert totalt gjennom flere sesonger.

Hennes manager, Jørn Ernst, bekrefter overfor VG at Johaug legger opp.

– Hun ga meg melding for en ukes tid siden. Nå føler hun tiden er inne for å prøve å leve et annet liv. Ringen er på en måte sluttet, med tre OL-gull. Hun har oppnådd alle målene hun har satt seg i karrieren. Jeg tror hun bestemte seg etter de tre gullene i Beijing. Det er noe med å gi seg på topp, sier Ernst til VG.

– Det er på tide å tenke på å stifte familie og slikt. Vi har forberedt dette en stund, med egne merkevarer og prosjekter vi skal jobbe videre med. Hun kommer helt sikkert til å bruke mye tid på dette.

– Jeg tror ikke hun er redd for at hun gir seg for tidlig. Som hun sier, det er en tid for alt, avslutter Ernst.

Skiforbundet opplyser at Johaug ikke er tilgjengelig for intervjuer før i etterkant av morgendagens tremil.

– Det er likevel noen skirenn igjen av sesongen som skal fullføres, men tiden er nå inne til å starte fokuset på livet utenfor toppidretten, sier Johaug i pressemeldingen.