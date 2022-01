Regnestykket med ti dagers isolasjon etterfulgt av fire dager med krav om fem negative tester, utsetter i beste fall OL-avreisen for coronasmittede Heidi Weng (30) og Anne Kjersti Kalvå (29). Nå kan en kriseplan bli løsningen for å få dem på flyet til Beijing.

– Det siste døgnet har vært av den tøffe typen. Det føles helt uvirkelig å snuble på målstreken, skriver Kalvå på Instagram, og legger til at hun trenger noen dager for å svelge dette.

Langrennsduoen – begge uttatt til vinterlekene med start første helgen i februar – leverte mandag 26. januar corona-positive PCR-tester. Dermed er de i ti dagers isolasjon under høydeoppholdet i Seiser Alm.

Weng har vært Norges nest sterkeste kort bak Therese Johaug i vinter. Hun imponerte i Tour de Ski med tredjeplass sammenlagt og etappeseier opp «Monsterbakken». Etterpå sa Weng at hun skulle isolere seg mest mulig før OL og også unngå å treffe kjæresten.

I Italia befinner samtlige av de norske langrennsløperne med OL-billett seg – både kvinner og menn. Resten av troppen regnes nå som nærkontakter av Norges Skiforbund, og det betyr at første planlagte Kina-avreise for deler av langrennstroppen blir utsatt fra torsdag 27. januar. Det blir i stedet tidligst 31. januar.

For Weng og Kalvå blir ventetiden enda lengre. På onsdagens pressekonferanse, der langrennssjef Espen Bjervig og landslagslege Øystein Andersen redegjorde for smitten i laget, ville ingen av dem svare klart på om OL nå går uten duoen. Andersen ville heller ikke i klartekst si noe om når en eventuell avreise ville finne sted, men oppfordret til å telle dager.

Det gjør vi slik: Med ti dager fra mandagens positive PCR-test, er vi på 3. februar. Ifølge landslagslegen trengs det deretter fem negative tester over fire dager. Da er man i beste fall på 7. februar, to dager etter første OL-distanse. Med andre ord er 15-kilometeren med fellesstart og skibytte bare å glemme for Weng og Kalvå.

Men så kommer de gode nyhetene, sett at viruset forsvinner ut av langrennskroppene:

Medierådgiver Halvor Lea i Olympiatoppen opplyser at flere flyselskap tilbyr såkalte «temporary flights», som kun er tilgjengelig for OL-akkrediterte. Ifølge Lea er det blant annet muligheter nesten annenhver dag fra 7. til 18. februar. Hverken Weng eller Kalvå vil være aktuell for sprinten tirsdag 8. februar. Neste øvelse er 10-kilometer med intervallstart, der begge normalt sett ville vært blant de fire norske på startstreken.

Selv med rundt 11 timers flyreise fra Europa til den kinesiske OL-byen kan de i teorien rekke den andre øvelsen.

– Det jobbes med å kartlegge hvilke muligheter som finnes etter charterflyene. Vi vet om flygninger via Zürich fremover, og skal blant annet ha curlinglaget av gårde 4. februar, forteller Lea.

Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå under Tour de Ski 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

Så er spørsmålet: Hvordan vil formen være?

Tidligere landslagsløper Chris Jespersen har svaret for egen del. Han skal gå tradisjonsrike Marcialonga kommende søndag etter å ha vært ute med covid-sykdom i to og en halv uke.

– Jeg hadde syv dager helt av. Da var jeg ganske dårlig de to første dagene, skikkelig tett i lungene og nese, og det virket ikke som det hadde tenkt å slippe taket. Så jeg gamblet på dag åtte ved å trene igjen, selv om kroppen var pottetett. Jeg ble bedre av å trene, forteller Jespersen til VG.

FERSK ERFARING: Chris Jespersen har vært gjennom nylig covidsmitte. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han går for langløpslaget Team Koteng Eidissen og testet negativt igjen først på dag 13 etter den positive PCR-testen. Det er her Kalvå og Weng er avhengige av å teste negativt fra dag 11 for å komme av gårde 7. februar.

– De har det travelt, det har de. Men så lenge de føler seg kroppslig klare til å trene, er det greit å trene. Og hvis de kommer seg i trening etter en uke, tåler de et avbrekk. Jeg tenker at dette er som en vanlig forkjølelse, og de fleste greier å gå fort igjen etter en uke, mener Jespersen – og regner med at de fleste tar sjansen på å reise, uansett hvordan formen er, når det er et OL det er snakk om.