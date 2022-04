BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Rosenborg 2–2) Kjetil Rekdals Rosenborg hadde funnet fasongen i tide til seriestart, Tobias Børkeeiet (22) fant frem avslutninger vi ikke visste han hadde. Det ga et imponerende poeng borte mot Bodø/Glimt.

– Jeg måtte langt bak i arkivet for å hente dette. Det var en kompis som spurte Ola Brynhildsen i går om hvor det ble av målet hans siden han hadde ham på fantasy. Men han hadde ikke meg, så da tenkte jeg «faen heller», sier Børkeeiet til VG og fortsetter:

– Det er utrolig deilig å se at de går inn i nettet. Jeg tror ikke man skal forvente at jeg skal bli toppscorer, men når jeg får muligheten, så får jeg prøve.

Børkeeiets suser etter 75 minutter fastsatte resultatet til 2–2 i en elektrisk fotballkamp på Aspmyra – tross strømbrudd ved Bodø/Glimts hjemmebane. Stormatchen i eliteseriestarten hadde lenge trøbbel med tv-produksjonen og noe av kampen ble aldri vist på tv.

Det vil dermed være få bilder av Tobias Børkeeiets flotte 1–0-scoring fra distanse. Victor Jensen la ballen tilbake fra 16-meteren og Rekdals første RBK-signering banket inn ledelsen til de odds-underlegne trønderne.

– Vi var klare til å spille kamp, når vi skulle spille kamp. Vi traff med taktikk, traff med kampinngang og traff med prestasjoner. Vi burde vunnet. Historien viser at Molde er best i Norge til å drøye tid, så de må ikke glemme hvor de kommer fra, sier Rekdal til VG.

Det var slett ikke ufortjent at Rosenborg tok ledelsen. Etter den strevsomme oppkjøringen under Rekdal, der det ifølge treneren har vært bra på trening og svakt i kamp, så Rosenborg ut som et fotballag i lange perioder på banen der Glimt ikke har tapt siden 24. juni i fjor.

I 1. omgang hugde Rosenborg til, kjempet hjemmefavorittene ut av klikk-klakk-stilen og skapte flest sjanser. Markus Henriksen traff blant annet tverrliggeren og Nikita Haikin nektet Victor Jensen to ganger ved å redde danskens kjempemuligheter.

– Vi gikk en runde med oss selv før denne uken her nå. Vi har hatt en svak oppkjøring, så jeg er jævlig imponert over måten vi svarer på tiltalen, sier Henriksen til Discovery+.

Olaus Skarsem hadde neppe vært i Rekdals startoppstilling om veteranen Per Ciljan Skjelbred ikke hadde droppet ut med sykdom. Men trønderen så ut som en har planer om å bli på laget: Han vant baller, spilte smart og dro opp angrep med sitt herlige driv.

Etter pause måtte Rosenborg over i forsvarsmodus. Bodø/Glimt justerte posisjonen til backene og skapte mer rom for sine fryktede vinger på begge sider: Utligningen kom som følge av det: Brede Moe crosset over til Amahl Pellegrino, som trakk seg forbi oppasser Erlend Dahl Reitan.

Trønderen feide inn i Pellegrino etter at Glimt-vingen hadde levert fra seg ballen. Det var akkurat innenfor 16-meteren. Pellegrino satte straffen selv. Da Runar Espejord snek seg bak ryggen til både Henriksen og Giampaoli og svevde inn 2–1, den tidligere Tromsø-spillerens første fulltreffer i Eliteserien siden desember 2019, trodde de fleste at det likevel skulle bli favorittseier i Rekdals obligatoriske Rosenborg-debut.

– Sånn som kampbildet ble i dag, hvor Rosenborg ligger kompakt, dukker det ikke opp flust med muligheter. Så da er det bare å være klar når muligheten dukker opp, sier Espejord til VG.

Børkeeiet hadde ikke tømt høyrefoten for kraft. Skarsem trillet på tvers og kronet sin strålende match med målgivende. Børkeeiet klinket til på direkten og løftet 2–2 opp i krysset bak en sjanseløs Haikin. Bærumsguttens bare tredje seriemål i seniorkarrieren: De er scoret mot henholdsvis for Brøndby mot rivalen FC København – og søndagens dobbel på Aspmyra.

– Jeg så ikke den komme. Men bare en Rosenborg-spiller scorer, så er det det samme for meg, sier Rekdal om Børkeeiets to mål.

– Det er sånn alle lag kommer hit – med defensiv tilnærming. Men de får med seg noe med det, så kudos til dem, sier Pellegrino til VG.

PS: Rosenborg har ikke vunnet i serieåpningen siden 2017.