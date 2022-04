RANHEIM-BRANN 0–4

Ett minutt og 18 sekunder.

Det var tiden det tok fra dommeren pekte på straffemerket til Aune Heggebøs fot traff ballen på straffesparket mot Ranheim.

Stillingen var 2–0, Bård Finne slo en corner og en Ranheim-spiller traff ballen med armen.

Straffe, mente dommeren, selvsagt til protester.

Her henter Sivert Heltne Nilsen ballen etter at dommeren har blåst straffe. Den holdt han på. Lenge.

Inspirert av Chelsea

I snødrevet i Trondheim flokket hjemmelagets blå spillere seg rundt kamplederen, men også Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen.

Midtbanesjefen sto med ballen under armen, tilsynelatende klar til å ta ansvar fra straffemerket.

Men nei.

– Det var litt inspirert av Chelsea, sier Sivert Heltne Nilsen om det som skjedde etterpå.

Straks kan du lese hva han utdyper med, men det følgende skjedde: Da dommeren hadde roet ned Ranheim-gjengen, og fått dem bort fra området rundt straffemerket, ga Nilsen fra seg ballen.

– Det kan være greit

Til Aune Heggebø, som hadde vandret uforstyrret rundt i bakgrunnen. Slik Chelsea gjorde, og fikk oppmerksomhet for, da storklubben spilte VM for klubblag tidligere i år.

– Det kan være greit å gjøre det når det har vært litt ansamling rundt ballen, sier Sivert Heltne Nilsen.

Kapteinen forteller at han ga beskjed til Heggebø lenge før straffen ble tatt.

– Jeg sa det tidlig til ham: Bare fokuser på at du skal sette den, sier Nilsen.

Professor: – Kult

Professor og straffeekspert Geir Jordet har sett situasjonen.

– Det er Chelsea-strategi. Det er kult at andre lag begynner å gjøre det. Jeg liker logikken, sier Jordet.

Han sier strategien er å ta bort press fra straffeskytteren. Han opplevde ikke Ranheim som veldig pågående, men roser likevel Brann.

– Det er positivt at de forsøker å gjøre noe aktivt. Det tyder på at de har en plan og tenker litt større på et straffespark, sier Jordet, som kaller straffespark for en «lagsak».

– Det handler om at skytteren er best mulig beskyttet, sier Jordet.

De blåkledde Ranheim-spillerne flokket seg rundt dommeren. Og etter hvert rundt straffemerket der Sivert Heltne Nilsen sto med ballen. Tidligere Brann-spiss Marcus Mehnert var blant dem som var tett på Nilsen.

Takker kapteinen

Målscorer Heggebø forteller også om situasjonen.

– Sivert sa tidlig til meg at jeg kunne ta den. Han hadde likevel lyst å stå der mens Ranheim-spillerne sto og klaget til dommeren, sier Aune Heggebø.

Han synes planen fungerte godt.

– Jeg fikk konsentrert meg om det jeg skulle, så det var fint, sier sesongens tredje Brann-målscorer.

Straffen gjør at Branns eneste rene spiss er i gang med det som er hans aller viktigste jobb. Å score mål.

– Jeg må bare takke Sivert for at jeg fikk ta straffen, sier han.