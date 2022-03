– Det kommer ikke frem hvor mye klær det er på bildet, sier Andreas Leknessund til iTromsø og ler.

Tromsøværingen og sykkelproffen er noen dager hjemme i Oslo, etter en hektisk vinter med konkurranser rundt om i Europa. Og benytter samtidig muligheten til å få ryddet litt i leiligheten.

Mandag morgen la han ut et bilde på Facebook der han annonserte at han gir bort treningsklær, mot at folk gir et valgfritt beløp til Røde Kors. Og det er ikke rent lite.

Klærne som skal gis bort inkluderer både fra landslaget og privatlag. Foto: Privat

– De rundt meg begynner å få nok

Ifølge Leknessund har mange sesonger på sykkellaget Uno X og det norske landslaget gitt han store mengder klær han ikke lenger kan bruke. Anslaget er fem–seks søppel- og IKEA-sekker for syklisten som i år sykler for DSM.

– Vi får nye sponsorer hvert år, og det er viktig for meg å gi de bort slik at det blir brukt. Alternativet er at det støver ned hos meg, sier han til iTromsø.

Andreas Leknessund etter NM i 2021. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

22-åringen forteller at han tidligere har gitt bort klær til nærmeste familie og venner, og at blant annet Tromsø Cykleklubb har vært blant mottakerne. Likevel har haugen av treningsklær som har vokst hopet seg opp.

– De rundt meg begynner å få nok, sier han med et smil.

Han får jevnlig leveranser av nytt tøy. Kanskje kommer det på en ny sponsor, eller andre årsaker som gjør at klærne skal skiftes ut. Resultatet har uansett vært at boden har blitt stadig fullere. Av dyre klær. Ifølge sykkelprofilen koster en trøye og bukse som DSM bruker er prisen nærmere 2.500 kroner. Langbukser og jakker koster enda mer.

– Da jeg fikk de første klærne på landslaget tok jeg mot alt med åpne armer. Nå blir jo heller spørsmålet hvor man skal gjøre av alt. Jeg har jo også noen sykler som skal lagres, sier han.

Etter å ha lagt ut melding på sosiale medier regner han med at andre kan være interesserte. Og det var aldri aktuelt å tjene penger på «stuntet».

– Jeg har selv ikke betalt for noe av dette, så det skulle bare mangle. Røde Kors er blant dem som gjør en viktig jobb i Ukraina, så jeg håper det kan bidra litt dit, sier Leknessund.

Andreas Leknessund (til høyre) på pallen sammen med Tobias Foss og Søren Wærenskjold etter temporittet i sykkel-NM i Evje i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Sykler stort ritt i år

Han kommer senest fra Italia i helga der han syklet endagsrittet Milan-San Remo. Noen rolige dager venter før innkjøringen til Baskerland rundt skal i gang. Et ritt som starter 4. april.

Det mange er spent på er hva slags større ritt Leknessund vil komme til å sykle i år. Tour de France, Giro de Italia og Vuelta i Spania er alle aktuelle.

– Målet både for meg og laget er at jeg skal sykle et av disse i år. Så får vi se hva det ender med.

Sykkelekspert Mads Kaggestad uttalte tidligere i måneden til TV2 at Leknessund er klar for Tour de France.

– En ting er å være klar. Og det føler jeg at han har rett i. Jeg skal klare å sitte på sykkelen i tre uker i strekk. Noe annet er om det er et stort poeng. Og det kommer an på lagets prioriteringer og ambisjoner, sier Andreas Leknessund til iTromsø.