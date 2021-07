Campos avgjorde på overtid i thriller – Jerv tar ferie på 3. plass

Furtado sendte Jerv i ledelsen etter kun ni minutter.

Tre minutter etter hvilen utlignet Elias Hoff Melkersen for Ranheim, og samme mann sendte Ranheim i føringen like etterpå. Målet gjør at Ranheim-midtbanespilleren har seks fulltreffere denne sesongen. Furtado scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-2 etter 77 minutters spill. Tre minutter senere tok Ranheim ledelsen på nytt ved innbytter Michael Karlsen. Han hadde akkurat blitt byttet inn. Pibe utlignet for Jerv seks minutter før slutt, og vinnermålet kom ved Campos fire minutter på overtid.

Ranheims Jakob Tromsdal fikk gult kort. For Jerv fikk John Olav Norheim og Daniel Arrocha gult kort.

Jervs seier gjør at laget har 25 poeng på 13 kamper. Ranheim blir værende på 16 poeng.

Mathias Støfringshaug var kampleder. 653 tilskuere løste billett til oppgjøret på Extra Arena.

I neste runde skal Ranheim møte Aalesund, og Jerv møter HamKam.

Levert av NTBs automatiserte artikkeltjeneste.