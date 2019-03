Søstrene fra Kristiansand var pionérer for kvinnelig skiskyting: – Det er fryktelig moro at vi ennå huskes for det vi var med på

Søstrene Bente og Mette Mestad gleder seg over at de kvinnelige skiskytterne i VM i Östersund har helt andre vilkår enn da de selv satte idretten på kartet for 40 år siden.