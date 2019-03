DIREKTE: Riiber i teten på hjemmebane i Holmenkollen

Jarl Magnus Riiber fortsetter å streve i hoppbakken. Verdenscupvinneren ligger på 9.-plass og 52 sekunder bak teten før langrennet i kombinert i Holmenkollen.

Men tross skuffelsen har 21-åringen fortsatt gode muligheter til å tette luken til japanske Go Yamamoto i tet. Riiber har gjentatte ganger i vinter vist at han kan kompensere for middels hopping med knallgode langrenn.

Jens Lurås Oftebro leverte derimot sterkt på hjemmebane. 18-åringen hoppet 127,5 meter og går ut i sporet bare to sekunder bak Yamamoto, som gjorde et svev på 130,5 meter.

Deretter ble Espen Bjørnstad nest best av de norske kombinertgutta. Med 121 meter la han seg inn på en del 7.-plass sammen med Japan-stjernen Akito Watabe. Han er 44 sekunder bak teten.

Også Harald Johnas Riiber (1.39 bak), Einar Lurås Oftebro (1.52), Espen Andersen (1.55), Magnus Krog (2.25), Andreas Skoglund (2.46), Aleksander Skoglund (2.46) og Magnus Moan (3.19) går lørdagens kombinertrenn.